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Глава СПЧ прокомментировал анонсированную сторонниками Навального акцию
Глава СПЧ прокомментировал анонсированную сторонниками Навального акцию
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя акцию 14 февраля, анонсированную сторонниками Алексея Навального, сказал,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:04
2021-02-11T22:04
валерий фадеев
алексей навальный
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя акцию 14 февраля, анонсированную сторонниками Алексея Навального, сказал, что у себя во дворе "пусть светят".Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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валерий фадеев, алексей навальный, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

Глава СПЧ прокомментировал анонсированную сторонниками Навального акцию

22:04 11.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя акцию 14 февраля, анонсированную сторонниками Алексея Навального, сказал, что у себя во дворе "пусть светят".
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.

"Да пусть светят … Если они будут выходить на центральные площади городов, на центральные улицы, то скорее всего они (граждане – ред.) будут задержаны", - сказал Фадеев в эфире программы "Специальный гость" с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Валерий ФадеевАлексей НавальныйСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
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