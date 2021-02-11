Глава СПЧ прокомментировал анонсированную сторонниками Навального акцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя акцию 14 февраля, анонсированную сторонниками Алексея Навального, сказал, что у себя во дворе "пусть светят".
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
"Да пусть светят … Если они будут выходить на центральные площади городов, на центральные улицы, то скорее всего они (граждане – ред.) будут задержаны", - сказал Фадеев в эфире программы "Специальный гость" с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".