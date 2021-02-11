https://ria.ru/20210211/aktsiya-1597123733.html

Глава СПЧ прокомментировал анонсированную сторонниками Навального акцию

Глава СПЧ прокомментировал анонсированную сторонниками Навального акцию

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя акцию 14 февраля, анонсированную сторонниками Алексея Навального, сказал,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:04

2021-02-11T22:04

2021-02-11T22:04

валерий фадеев

алексей навальный

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя акцию 14 февраля, анонсированную сторонниками Алексея Навального, сказал, что у себя во дворе "пусть светят".Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, алексей навальный, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество