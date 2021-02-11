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В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций
В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций
Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович опубликовала на своем сайте письмо, адресованное министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:26
2021-02-11T18:17
онк
дунья миятович
алексей навальный
москва
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович опубликовала на своем сайте письмо, адресованное министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором указала на проблемы с правами человека, связанные с работой органов правопорядка во время недавних несогласованных акций в России.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.В своем письме комиссар заявила, что "российские власти не выполнили свое обязательство по обеспечению свободы собраний, а ограничения, наложенные в связи с пандемией COVID-19, не отвечали соображениям охраны общественного здоровья таким образом, чтобы это соответствовало принципам абсолютной необходимости и соразмерности согласно с международными стандартами в области прав человека".Миятович также выразила "обеспокоенность по поводу произвольных задержаний большого числа людей по всей стране во время демонстраций" и запросила информацию о правилах МВД по "разгону мирных собраний".В письме также отмечается, что комиссар "запросила разъяснения по поводу причин задержания журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги".СЖР ранее сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.Комиссар СЕ также выразила особую обеспокоенность "многочисленными сообщениями о чрезмерном применении силы" против участников акций со стороны правоохранителей и запросила данные о действиях, предпринятых властями для обеспечения ответственности сотрудников правоохранительных органов за произвольное применение силы в отношении демонстрантов.Миятович также отметила, что "многие лица, задержанные во время акций протеста, по сообщениям, подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей". Она сослалась "на сообщения о десятках демонстрантов, которые содержались в автозаках в ужасающих условиях в течение длительного периода времени из-за неспособности соответствующих властей предоставить им надлежащие места и условия".Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что граждане, которым назначили административный арест, больше 12 часов просидели в автозаках у ЦВСИГ из-за того, что там закончились места. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что разбирается в ситуации с нахождением арестованных в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников. Позже ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников опроверг информацию о том, что у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где сейчас находятся административно арестованные после несогласованных акций в Москве, двое суток люди находились в автозаках.В своем письме Миятович призвала главу российского МВД "обеспечить полное соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей в срочном порядке" и "использовать свои полномочия для обеспечения того, чтобы правоохранительные органы незамедлительно прекратили практику задержания лиц, реализующих свое право на мирные собрания".Кроме того, Миятович власти "в приоритетном порядке привести работу правоохранительных органов во время демонстраций в соответствие с применимыми стандартами в области прав человека".
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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онк, дунья миятович, алексей навальный, москва, в мире

В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций

14:26 11.02.2021 (обновлено: 18:17 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович опубликовала на своем сайте письмо, адресованное министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором указала на проблемы с правами человека, связанные с работой органов правопорядка во время недавних несогласованных акций в России.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
В своем письме комиссар заявила, что "российские власти не выполнили свое обязательство по обеспечению свободы собраний, а ограничения, наложенные в связи с пандемией COVID-19, не отвечали соображениям охраны общественного здоровья таким образом, чтобы это соответствовало принципам абсолютной необходимости и соразмерности согласно с международными стандартами в области прав человека".
Миятович также выразила "обеспокоенность по поводу произвольных задержаний большого числа людей по всей стране во время демонстраций" и запросила информацию о правилах МВД по "разгону мирных собраний".
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В письме также отмечается, что комиссар "запросила разъяснения по поводу причин задержания журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги".
СЖР ранее сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.
Комиссар СЕ также выразила особую обеспокоенность "многочисленными сообщениями о чрезмерном применении силы" против участников акций со стороны правоохранителей и запросила данные о действиях, предпринятых властями для обеспечения ответственности сотрудников правоохранительных органов за произвольное применение силы в отношении демонстрантов.
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Миятович также отметила, что "многие лица, задержанные во время акций протеста, по сообщениям, подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей". Она сослалась "на сообщения о десятках демонстрантов, которые содержались в автозаках в ужасающих условиях в течение длительного периода времени из-за неспособности соответствующих властей предоставить им надлежащие места и условия".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что граждане, которым назначили административный арест, больше 12 часов просидели в автозаках у ЦВСИГ из-за того, что там закончились места. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что разбирается в ситуации с нахождением арестованных в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников. Позже ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников опроверг информацию о том, что у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где сейчас находятся административно арестованные после несогласованных акций в Москве, двое суток люди находились в автозаках.
В своем письме Миятович призвала главу российского МВД "обеспечить полное соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей в срочном порядке" и "использовать свои полномочия для обеспечения того, чтобы правоохранительные органы незамедлительно прекратили практику задержания лиц, реализующих свое право на мирные собрания".
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Так кто же на самом деле здесь власть?
Кроме того, Миятович власти "в приоритетном порядке привести работу правоохранительных органов во время демонстраций в соответствие с применимыми стандартами в области прав человека".
 
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