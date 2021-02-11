https://ria.ru/20210211/aktsii-1596972637.html
После незаконных акций в 2021 году возбудили 90 уголовных дел
После незаконных акций в 2021 году возбудили 90 уголовных дел
Уже 90 уголовных дел возбуждено в связи с несогласованными акциями в России в январе и феврале, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:15
2021-02-11T13:15
2021-02-11T13:33
алексей навальный
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уже 90 уголовных дел возбуждено в связи с несогласованными акциями в России в январе и феврале, сообщили в пресс-центре МВД."Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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алексей навальный, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия