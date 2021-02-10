https://ria.ru/20210210/zhivotnye-1596850194.html
Госдума поддержала запрет изымать домашних животных за долги
Госдума поддержала запрет изымать домашних животных за долги
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:06
2021-02-10T16:06
2021-02-10T16:10
павел крашенинников
госдума рф
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.Инициатива была внесена в Госдуму в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым. Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс.Бурматов ранее пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
https://ria.ru/20210210/goroda-1596641575.html
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павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.
Инициатива была внесена в Госдуму
в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым
и по экологии Владимиром Бурматовым
. Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс.
"Предлагается привести в соответствие действующее законодательство и установить запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных, которые определены федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (кошек, собак и др.), по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных", - говорится в пояснительной записке к документу.
Бурматов ранее пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.