https://ria.ru/20210210/zhivotnye-1596850194.html

Госдума поддержала запрет изымать домашних животных за долги

Госдума поддержала запрет изымать домашних животных за долги

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:06

2021-02-10T16:06

2021-02-10T16:10

павел крашенинников

госдума рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.Инициатива была внесена в Госдуму в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым. Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс.Бурматов ранее пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

https://ria.ru/20210210/goroda-1596641575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, общество