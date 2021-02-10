Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/zapret-1596815486.html
Эксперт прокомментировал запрет на использование смартфонов в образовании
Эксперт прокомментировал запрет на использование смартфонов в образовании
Смартфоны могут быть использованы во время школьных уроков адекватно современным образовательным технологиям, заявил руководитель Кружкового движения... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:37
2021-02-10T13:37
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Смартфоны могут быть использованы во время школьных уроков адекватно современным образовательным технологиям, заявил руководитель Кружкового движения Национальной технологической инициативы, проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов.Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.Земцов отметил, что использование смартфонов в школе - очень важный момент, поскольку разные устройства могут использоваться по разному - если на смартфоне смотреть видео на уроке, через какое-то время может упасть зрение.Он отметил, что необходимо различать два этих типа использования.
https://ria.ru/20210210/temnota-1596751078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_ec60fbda8b3a8595bf5d4503615f846c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт прокомментировал запрет на использование смартфонов в образовании

13:37 10.02.2021
 
© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Смартфоны могут быть использованы во время школьных уроков адекватно современным образовательным технологиям, заявил руководитель Кружкового движения Национальной технологической инициативы, проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов.
Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.
Молодая пара в кровати со смартфонами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
02:13
Специалист рассказал, когда смартфон умеет видеть в темноте
Земцов отметил, что использование смартфонов в школе - очень важный момент, поскольку разные устройства могут использоваться по разному - если на смартфоне смотреть видео на уроке, через какое-то время может упасть зрение.
"Но если смартфон использовать адекватно современным образовательным технологиям для организации групповой работы с детьми вместо пульта для электронного голосования в викторине, как инструмент обмена карточками по предмету, то это совершенно другое использование этого объекта", - заявил он в ходе общественных слушаний на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Он отметил, что необходимо различать два этих типа использования.
 
Дальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52"Я не кот". Адвокат не смог снять фильтр в Zoom на совещании с судьей
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
Лента новостейМолния