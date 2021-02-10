https://ria.ru/20210210/zapret-1596815486.html

Эксперт прокомментировал запрет на использование смартфонов в образовании

Эксперт прокомментировал запрет на использование смартфонов в образовании

Смартфоны могут быть использованы во время школьных уроков адекватно современным образовательным технологиям, заявил руководитель Кружкового движения... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:37

2021-02-10T13:37

2021-02-10T13:37

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Смартфоны могут быть использованы во время школьных уроков адекватно современным образовательным технологиям, заявил руководитель Кружкового движения Национальной технологической инициативы, проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов.Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.Земцов отметил, что использование смартфонов в школе - очень важный момент, поскольку разные устройства могут использоваться по разному - если на смартфоне смотреть видео на уроке, через какое-то время может упасть зрение.Он отметил, что необходимо различать два этих типа использования.

https://ria.ru/20210210/temnota-1596751078.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество