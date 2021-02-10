Эксперт прокомментировал запрет на использование смартфонов в образовании
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Смартфоны могут быть использованы во время школьных уроков адекватно современным образовательным технологиям, заявил руководитель Кружкового движения Национальной технологической инициативы, проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов.
Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.
Земцов отметил, что использование смартфонов в школе - очень важный момент, поскольку разные устройства могут использоваться по разному - если на смартфоне смотреть видео на уроке, через какое-то время может упасть зрение.
"Но если смартфон использовать адекватно современным образовательным технологиям для организации групповой работы с детьми вместо пульта для электронного голосования в викторине, как инструмент обмена карточками по предмету, то это совершенно другое использование этого объекта", - заявил он в ходе общественных слушаний на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Он отметил, что необходимо различать два этих типа использования.