https://ria.ru/20210210/zaderzhanie-1596786517.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины

В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 10.02.2021

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2021-02-10T11:12

2021-02-10T13:22

следственный комитет россии (ск рф)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, части тела женщины в пакетах были обнаружены вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.По версии следствия, мужчина напал на женщину при распитии спиртного в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а после убийства вывез расчлененное тело в пакетах.Следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20210209/simferopol-1596747820.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/ubiystvo-1596725002.html

всеволожский район

ленинградская область

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2021

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"Нанес удар кулаком" – подозреваемый в убийстве и расчленении женщины дает показания СК публикует объяснения подозреваемого в убийстве и расчленении женщины под Петербургом. Мужчина рассказывает, что ударил знакомую кулаком. 2021-02-10T11:12 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия