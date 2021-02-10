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В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины
В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:12
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следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, части тела женщины в пакетах были обнаружены вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.По версии следствия, мужчина напал на женщину при распитии спиртного в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а после убийства вывез расчлененное тело в пакетах.Следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20210209/simferopol-1596747820.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/ubiystvo-1596725002.html
всеволожский район
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60
"Нанес удар кулаком" – подозреваемый в убийстве и расчленении женщины дает показания
СК публикует объяснения подозреваемого в убийстве и расчленении женщины под Петербургом. Мужчина рассказывает, что ударил знакомую кулаком.
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следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины

11:12 10.02.2021 (обновлено: 13:22 10.02.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"В Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 22:18
В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына
По данным пресс-службы, части тела женщины в пакетах были обнаружены вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает СУСК.
Нож - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 18:32
Сахалинец зарезал сожительницу, обвинив в убийстве ее подругу
По версии следствия, мужчина напал на женщину при распитии спиртного в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а после убийства вывез расчлененное тело в пакетах.
"Мне нужно было на улицу выйти, подышать воздухом… Ну, ударил ее. Нанес удар кулаком", - сказал подозреваемый на видео, распространенном СК.
Следственные действия продолжаются.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Всеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
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