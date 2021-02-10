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В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины
В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении женщины
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:12
2021-02-10T11:12
2021-02-10T13:22
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, части тела женщины в пакетах были обнаружены вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.По версии следствия, мужчина напал на женщину при распитии спиртного в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а после убийства вывез расчлененное тело в пакетах.Следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20210209/simferopol-1596747820.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/ubiystvo-1596725002.html
всеволожский район
ленинградская область
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РИА Новости
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"Нанес удар кулаком" – подозреваемый в убийстве и расчленении женщины дает показания
СК публикует объяснения подозреваемого в убийстве и расчленении женщины под Петербургом. Мужчина рассказывает, что ударил знакомую кулаком.
2021-02-10T11:12
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия