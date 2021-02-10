Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210210/xiaomi-1596785346.html
В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10
В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10
Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта. Об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:09
2021-02-10T11:09
наука
xiaomi inc
google android
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586477051_1:0:780:438_1920x0_80_0_0_79aa5e54d0fc4c7a5a9bcf9c8231ab10.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта. Об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.В линейке доступных смартфонов ожидается три модели: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Скорее всего, топовая версия будет повторять китайский Redmi Note 9 Pro 5G, представленный в конце 2020 года. Та модель помимо поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения получила основную 108-мегапиксельную камеру.Предположительно, Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц. Максимальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.Стоимость будущих смартфонов Redmi не раскрывается, но о ней можно судить по китайским ценам на линейку Redmi Note 9. Там смартфон Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей).
https://ria.ru/20201126/redmi-1586477313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586477051_98:0:682:438_1920x0_80_0_0_0bfbf455f22d795e5baf4ab2aa658093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии

В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10

11:09 10.02.2021
 
© XiaomiXiaomi Redmi Note 9
Xiaomi Redmi Note 9 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта. Об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.
В линейке доступных смартфонов ожидается три модели: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Скорее всего, топовая версия будет повторять китайский Redmi Note 9 Pro 5G, представленный в конце 2020 года. Та модель помимо поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения получила основную 108-мегапиксельную камеру.
Предположительно, Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц. Максимальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.
Стоимость будущих смартфонов Redmi не раскрывается, но о ней можно судить по китайским ценам на линейку Redmi Note 9. Там смартфон Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей).
Xiaomi Redmi Note 9 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 16:52Наука
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
 
НаукаXiaomi IncGoogle AndroidгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Лента новостейМолния