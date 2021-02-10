https://ria.ru/20210210/xiaomi-1596785346.html
В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10
В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10
Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта. Об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:09
2021-02-10T11:09
2021-02-10T11:09
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта. Об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.В линейке доступных смартфонов ожидается три модели: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Скорее всего, топовая версия будет повторять китайский Redmi Note 9 Pro 5G, представленный в конце 2020 года. Та модель помимо поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения получила основную 108-мегапиксельную камеру.Предположительно, Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц. Максимальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.Стоимость будущих смартфонов Redmi не раскрывается, но о ней можно судить по китайским ценам на линейку Redmi Note 9. Там смартфон Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей).
https://ria.ru/20201126/redmi-1586477313.html
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xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта. Об этом в своем Twitter сообщил
управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.
В линейке доступных смартфонов ожидается три модели: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Скорее всего, топовая версия будет повторять китайский Redmi Note 9 Pro 5G, представленный в конце 2020 года. Та модель помимо поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения получила основную 108-мегапиксельную камеру.
Предположительно, Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц. Максимальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.
Стоимость будущих смартфонов Redmi не раскрывается, но о ней можно судить по китайским ценам на линейку Redmi Note 9. Там смартфон Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей).