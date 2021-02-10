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Литва отказалась задержать Леонида Волкова
Литва отказалась задержать Леонида Волкова
Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать по запросу России объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:49
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москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать по запросу России объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия, россия, алексей навальный, литва

Литва отказалась задержать Леонида Волкова

22:49 10.02.2021 (обновлено: 23:04 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлава штаба Навального Леонид Волков
Глава штаба Навального Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать по запросу России объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте.

"Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой", - сообщила Билотайте по поводу ордера на арест Волкова, отправленного через Интерпол.

Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.
СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
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31 января, 15:46
Навальный убил протест
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествияРоссияАлексей НавальныйЛитва
 
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