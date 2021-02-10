https://ria.ru/20210210/voda-1596811555.html

Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на "мерзавчики"

Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на "мерзавчики"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил уменьшить размер бутылок с водой на столах депутатов ГД, заменив их на стограммовые "мерзавчики", но "водка не нужна",... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:16

2021-02-10T13:16

2021-02-10T13:19

пепси-кола

лдпр

госдума рф

вячеслав володин

владимир жириновский

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил уменьшить размер бутылок с водой на столах депутатов ГД, заменив их на стограммовые "мерзавчики", но "водка не нужна", уточнил он; спикер палаты Вячеслав Володин согласился, что "воду надо беречь", но напомнил, что человеку в день ее нужно 2-3 литра.Жириновский взял слово в начале пленарного заседания.Он также напомнил, что в начале работы парламента депутатом ставили на столы сладкую газировку, но по инициативе ЛДПР депутаты "воспротивились" этому."А теперь я жалею. Иногда надоедает слишком чистая, хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Может, раз в квартал ставить на столы сюда маленькие бутылочки "Пепси-колы". Пожалуйста, просьба, если можно, сократить объем и посчитать, сколько по стране чистой воды выливается обратно в канализацию из-за неправильной расфасовки", - сказал Жириновский.Он добавил, что аппарат ГД изучит вопрос в части финансовых затрат. "Но вы правы, воду надо беречь", - согласился спикер.

https://ria.ru/20210208/prezident-1596561108.html

https://ria.ru/20210208/korruptsiya-1596558330.html

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пепси-кола, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский