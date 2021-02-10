Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на "мерзавчики"
13:16 10.02.2021 (обновлено: 13:19 10.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил уменьшить размер бутылок с водой на столах депутатов ГД, заменив их на стограммовые "мерзавчики", но "водка не нужна", уточнил он; спикер палаты Вячеслав Володин согласился, что "воду надо беречь", но напомнил, что человеку в день ее нужно 2-3 литра.
Жириновский взял слово в начале пленарного заседания.
"Я по бытовому вопросу. У нас вода стоит на столах, слишком большие бутылки. Не все выпивают ее. Получается <…> выливаем чистую воду в сточные воды. Давайте сделаем 0,33, а еще лучше 0,1 - сто грамм. Раньше называли "мерзавчиком", когда продавали стограммовую водку. Водка не нужна", - сказал Жириновский.
Он также напомнил, что в начале работы парламента депутатом ставили на столы сладкую газировку, но по инициативе ЛДПР депутаты "воспротивились" этому.
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"А теперь я жалею. Иногда надоедает слишком чистая, хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Может, раз в квартал ставить на столы сюда маленькие бутылочки "Пепси-колы". Пожалуйста, просьба, если можно, сократить объем и посчитать, сколько по стране чистой воды выливается обратно в канализацию из-за неправильной расфасовки", - сказал Жириновский.
"Коллеги, предложение правильное, но Владимир Вольфович, если говорить о затратах, то они будут больше. И если такая тема вынесена на обсуждение, давайте мы ее проработаем с позиции и экономики, и экономии воды. Человек должен употреблять в течение дня от 2 до 3 литров воды. В зале депутаты проводят время от четырех часов и более. Понятно, что мы с вами должны заботиться о тех, кто здесь вместе с нами находятся", - ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что аппарат ГД изучит вопрос в части финансовых затрат. "Но вы правы, воду надо беречь", - согласился спикер.
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