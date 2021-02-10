Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/voda-1596811555.html
Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на "мерзавчики"
Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на "мерзавчики"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил уменьшить размер бутылок с водой на столах депутатов ГД, заменив их на стограммовые "мерзавчики", но "водка не нужна",... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:16
2021-02-10T13:19
пепси-кола
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377691_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_5721a1696fad82b6fc58f9df48ebe98d.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил уменьшить размер бутылок с водой на столах депутатов ГД, заменив их на стограммовые "мерзавчики", но "водка не нужна", уточнил он; спикер палаты Вячеслав Володин согласился, что "воду надо беречь", но напомнил, что человеку в день ее нужно 2-3 литра.Жириновский взял слово в начале пленарного заседания.Он также напомнил, что в начале работы парламента депутатом ставили на столы сладкую газировку, но по инициативе ЛДПР депутаты "воспротивились" этому."А теперь я жалею. Иногда надоедает слишком чистая, хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Может, раз в квартал ставить на столы сюда маленькие бутылочки "Пепси-колы". Пожалуйста, просьба, если можно, сократить объем и посчитать, сколько по стране чистой воды выливается обратно в канализацию из-за неправильной расфасовки", - сказал Жириновский.Он добавил, что аппарат ГД изучит вопрос в части финансовых затрат. "Но вы правы, воду надо беречь", - согласился спикер.
https://ria.ru/20210208/prezident-1596561108.html
https://ria.ru/20210208/korruptsiya-1596558330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377691_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7fb133b4d5e3a9c073fb30b3b1c6651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пепси-кола, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский

Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на "мерзавчики"

13:16 10.02.2021 (обновлено: 13:19 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил уменьшить размер бутылок с водой на столах депутатов ГД, заменив их на стограммовые "мерзавчики", но "водка не нужна", уточнил он; спикер палаты Вячеслав Володин согласился, что "воду надо беречь", но напомнил, что человеку в день ее нужно 2-3 литра.
Жириновский взял слово в начале пленарного заседания.
"Я по бытовому вопросу. У нас вода стоит на столах, слишком большие бутылки. Не все выпивают ее. Получается <…> выливаем чистую воду в сточные воды. Давайте сделаем 0,33, а еще лучше 0,1 - сто грамм. Раньше называли "мерзавчиком", когда продавали стограммовую водку. Водка не нужна", - сказал Жириновский.
Он также напомнил, что в начале работы парламента депутатом ставили на столы сладкую газировку, но по инициативе ЛДПР депутаты "воспротивились" этому.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 17:50
Жириновский рассказал, кого видит следующим президентом России
"А теперь я жалею. Иногда надоедает слишком чистая, хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Может, раз в квартал ставить на столы сюда маленькие бутылочки "Пепси-колы". Пожалуйста, просьба, если можно, сократить объем и посчитать, сколько по стране чистой воды выливается обратно в канализацию из-за неправильной расфасовки", - сказал Жириновский.
"Коллеги, предложение правильное, но Владимир Вольфович, если говорить о затратах, то они будут больше. И если такая тема вынесена на обсуждение, давайте мы ее проработаем с позиции и экономики, и экономии воды. Человек должен употреблять в течение дня от 2 до 3 литров воды. В зале депутаты проводят время от четырех часов и более. Понятно, что мы с вами должны заботиться о тех, кто здесь вместе с нами находятся", - ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что аппарат ГД изучит вопрос в части финансовых затрат. "Но вы правы, воду надо беречь", - согласился спикер.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 17:38
Жириновский рассказал, как победить коррупцию
 
Пепси-колаЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир Жириновский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Лента новостейМолния