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https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596877601.html
МИД заявил об очередной фазе вмешательства Запада в дела России
МИД заявил об очередной фазе вмешательства Запада в дела России
Запад пытается оказать влияние на внутриполитические процессы в России, в том числе и для мобилизации санкционных настроений, заявила в среду официальный... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:02
2021-02-10T19:58
мария захарова
алексей навальный
москва
берлин (город)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад пытается оказать влияние на внутриполитические процессы в России, в том числе и для мобилизации санкционных настроений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, это происходит в контексте так называемого "дела Навального"."Основная задача инициаторов - не забота о здоровье российского гражданина (Навального), не выяснение истинных причин, что с ним произошло", - заявила Захарова, выступая на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.Руководство западных IT-компаний целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России, продолжила Мария Захарова."В преддверие всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT-, интернет-монополисты устойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики. Абсолютно не вызывает сомнения, что руководство компаний целенаправленно, с применением алгоритмических приоритизаций контента продвигало этот контент очень массово, массированно. Фиксировался и резкий рост количества просмотров. Все это увязывалось с политической поддержкой западного мейнстрима и шло открытое подстрекательство российских граждан путем обмана, путем распространения дезинформации к противоправной деятельности", - заявила она, выступая на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.Власти западных стран напрямую поддерживают распространение американскими IT-гигантами дезинформации и фейков о России, добавила Мария Захарова."Цифровые гиганты находятся в связке с теми структурами или просто выполняют заказ тех, кто за ними стоит. В преддверии всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT, интернет-монополисты настойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики", - указала Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
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мария захарова, алексей навальный, москва, берлин (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД заявил об очередной фазе вмешательства Запада в дела России

18:02 10.02.2021 (обновлено: 19:58 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад пытается оказать влияние на внутриполитические процессы в России, в том числе и для мобилизации санкционных настроений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, это происходит в контексте так называемого "дела Навального".
"Основная задача инициаторов - не забота о здоровье российского гражданина (Навального), не выяснение истинных причин, что с ним произошло", - заявила Захарова, выступая на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

"Речь идет об очередной фазе вмешательства во внутренние дела путем оказания влияния на внутриполитические процессы и, соответственно, мобилизации санкционных же настроений. Это прямая цепочка", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Руководство западных IT-компаний целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России, продолжила Мария Захарова.
"В преддверие всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT-, интернет-монополисты устойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики. Абсолютно не вызывает сомнения, что руководство компаний целенаправленно, с применением алгоритмических приоритизаций контента продвигало этот контент очень массово, массированно. Фиксировался и резкий рост количества просмотров. Все это увязывалось с политической поддержкой западного мейнстрима и шло открытое подстрекательство российских граждан путем обмана, путем распространения дезинформации к противоправной деятельности", - заявила она, выступая на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
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Власти западных стран напрямую поддерживают распространение американскими IT-гигантами дезинформации и фейков о России, добавила Мария Захарова.

"Мы становимся свидетелями тщательно скоординированного информационного нападения на российскую аудиторию с использованием всего инструментария - западные СМИ и новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами - соцсети, видеохостинги при прямой политической поддержке западных властей. Это увязка, это комплекс мер", - сказала она в ходе заседания Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Цифровые гиганты находятся в связке с теми структурами или просто выполняют заказ тех, кто за ними стоит. В преддверии всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT, интернет-монополисты настойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики", - указала Захарова.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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