https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596770155.html

Россия и Тунис ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Тунис ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Тунис ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в эту арабскую страну в как можно более сжатые сроки, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:24

2021-02-10T09:24

2021-02-10T10:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей николаев

коронавирусы

здоровье - общество

алжир (республика)

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КАИР, 10 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Россия и Тунис ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в эту арабскую страну в как можно более сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.По словам дипломата, в Тунисе рассматривают вакцинацию населения против коронавируса как важнейший фактор нормализации эпидемиологической ситуации и, как следствие, возвращения социально-экономической жизни в привычное русло."Возможность использования российских разработок по борьбе с пандемией коронавируса пристально изучалась здесь с момента их появления. Отмечаем высокий профессионализм тунисских специалистов-медиков и ученых-инфекционистов, оперативно и по достоинству оценивших эффективность вакцины "Спутник V", - сказал посол."Итогом нашей совместной работы стал вердикт Минздрава Туниса, разрешивший 30 января ее применение на национальной территории. Ведутся переговоры о поставках отечественной вакцины в как можно более сжатые сроки", - отметил Николаев.Тунис стал третьей страной в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V". Минздрав выдал временную регистрацию на один год в рамках экстренной процедуры.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 217 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 175 тысяч человек, скончались более семи тысяч пациентов.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-10T09:24 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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