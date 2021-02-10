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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596770155.html
Россия и Тунис ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Россия и Тунис ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Россия и Тунис ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в эту арабскую страну в как можно более сжатые сроки, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:24
2021-02-10T10:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей николаев
коронавирусы
здоровье - общество
алжир (республика)
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КАИР, 10 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Россия и Тунис ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в эту арабскую страну в как можно более сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.По словам дипломата, в Тунисе рассматривают вакцинацию населения против коронавируса как важнейший фактор нормализации эпидемиологической ситуации и, как следствие, возвращения социально-экономической жизни в привычное русло."Возможность использования российских разработок по борьбе с пандемией коронавируса пристально изучалась здесь с момента их появления. Отмечаем высокий профессионализм тунисских специалистов-медиков и ученых-инфекционистов, оперативно и по достоинству оценивших эффективность вакцины "Спутник V", - сказал посол."Итогом нашей совместной работы стал вердикт Минздрава Туниса, разрешивший 30 января ее применение на национальной территории. Ведутся переговоры о поставках отечественной вакцины в как можно более сжатые сроки", - отметил Николаев.Тунис стал третьей страной в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V". Минздрав выдал временную регистрацию на один год в рамках экстренной процедуры.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 217 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 175 тысяч человек, скончались более семи тысяч пациентов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей николаев, коронавирусы, здоровье - общество, алжир (республика), гвинея, общество

Россия и Тунис ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

09:24 10.02.2021 (обновлено: 10:02 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КАИР, 10 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Россия и Тунис ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в эту арабскую страну в как можно более сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.
По словам дипломата, в Тунисе рассматривают вакцинацию населения против коронавируса как важнейший фактор нормализации эпидемиологической ситуации и, как следствие, возвращения социально-экономической жизни в привычное русло.
"Возможность использования российских разработок по борьбе с пандемией коронавируса пристально изучалась здесь с момента их появления. Отмечаем высокий профессионализм тунисских специалистов-медиков и ученых-инфекционистов, оперативно и по достоинству оценивших эффективность вакцины "Спутник V", - сказал посол.
"Итогом нашей совместной работы стал вердикт Минздрава Туниса, разрешивший 30 января ее применение на национальной территории. Ведутся переговоры о поставках отечественной вакцины в как можно более сжатые сроки", - отметил Николаев.
Тунис стал третьей страной в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V". Минздрав выдал временную регистрацию на один год в рамках экстренной процедуры.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 217 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 175 тысяч человек, скончались более семи тысяч пациентов.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей НиколаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлжир (республика)ГвинеяОбщество
 
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