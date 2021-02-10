https://ria.ru/20210210/nikolaev-1596709997.html

Сергей Николаев: надеюсь, скоро российские КамАЗы выйдут на дороги Туниса

Сергей Николаев: надеюсь, скоро российские КамАЗы выйдут на дороги Туниса

По случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, посол РФ в Тунисе Сергей Николаев рассказал в интервью РИА Новости о перспективах поставок... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:00

2021-02-10T10:00

2021-02-10T10:00

россия

интервью

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По случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, посол РФ в Тунисе Сергей Николаев рассказал в интервью РИА Новости о перспективах поставок российской вакцины "Спутник V" в Тунис, восстановлении туристического потока в эту когда-то популярную у россиян арабскую страну, возможном сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и масштабах взаимодействия в области создания спутников и космических аппаратов.– Как вы оцениваете уровень политического диалога между Россией и Тунисом?– Наш двусторонний диалог традиционно носит доверительный характер. В преддверии 65-летия установления российско-тунисских дипломатических отношений, которое мы будем отмечать в июле этого года, с удовлетворением констатируем, что по большинству международных и региональных проблем наши позиции близки или совпадают. На регулярной основе осуществляются делегационные обмены на высоком уровне. В январе 2019 года в ходе рабочего визита в Тунис министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел обстоятельные переговоры с руководством республики, в апреле министр иностранных дел Туниса Хмаис Жиннауи посетил Москву для участия в 5-й министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества.Поддерживается практика организации встреч на различных международных площадках. В 2019 году на полях 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве состоялась встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой правительства Тунисской Республики Юсефом Шахедом, который затем в октябре 2019 года возглавил официальную делегацию своей страны на экономическом форуме и саммите Россия – Африка в Сочи.В минувшем году, несмотря на пандемию коронавируса, контакты не прекращались. Телефонный разговор Сергея Лаврова с тунисским коллегой Нуреддином Эрреем в мае 2020 года позволил подробно обсудить состояние и перспективы развития российско-тунисских связей. Отдельно хотел бы отметить наше плотное взаимодействие на площадке ООН в контексте непостоянного членства Туниса в Совете Безопасности в 2020-2021 годах.– В Тунисе не первый год действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой терроризма. Запрашивал ли Тунис помощи России в борьбе с терроризмом, планируются ли контакты в этой сфере с учетом имеющегося у российских специалистов опыта?– Сохраняющаяся напряженность в Ливии и в Сахаро-Сахельской зоне вынуждают власти республики наращивать комплекс мер по отражению террористических угроз. Находясь на переднем рубеже борьбы с международным терроризмом, тунисские партнеры заинтересованы в плотном диалоге с Россией по всему комплексу проблем антитеррора, а также распространения любых форм радикализма и экстремизма. Здесь востребован российский опыт и наработки в данной сфере. Этой тематике уделяется особое внимание. В частности, в 2016 году в Москве было принято совместное заявление министров иностранных дел России и Туниса о противодействии международному терроризму. Российская Федерация, являясь активным участником глобального антитеррористического фронта, готова к активизации контактов с тунисскими коллегами, в том числе по вопросам обеспечения стабильности на всем пространстве Ближнего Востока и Северной Африки.– Российские туристы традиционно рассматривали Тунис как одно из привлекательных направлений на севере Африки. В связи с пандемией коронавируса тунисские власти неоднократно изменяли правила прибытия в страну для туристов из различных государств, ввели категоризацию стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. Каковы перспективы возобновления прямого авиасообщения между тунисскими курортами и российскими городами? Сколько туристов из РФ посетили Тунис за 2020 год, каковы ваши прогнозы относительно текущего года с учетом возможного возобновления авиарейсов из России на египетские курорты и конкуренции с их стороны?– Курорты Хаммамет, Сус, Монастир, остров Джерба давно пользуются популярностью у наших отдыхающих. С 2016 года поток российских туристов неуклонно растет и достиг на своем максимуме 640 тысяч человек в год. Имелись предпосылки довести эту цифру до 800 тысяч, а по некоторым оценкам и до миллиона человек. Однако пандемия COVID-19 не дала реализовать эти планы. Тунис был практически закрыт для въездного туризма. Тем не менее мы поддерживаем постоянные контакты с министерством туризма Тунисской Республики, отслеживаем санитарно-эпидемиологическую обстановку. Надо отдать должное тунисскому руководству, с которым достигнуто взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан является для нас абсолютным приоритетом. Уверен, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации. Постепенно к этому готовимся. Сделаны первые конкретные шаги. Тунисское правительство приняло особые меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России. А российские авиационные власти выдали разрешение авиакомпании "Аэрофлот" на осуществление регулярных полетов из Москвы в Тунис (до семи в неделю).– Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество России с Тунисом на данный момент, сильно ли снизился торговый оборот за 2020 год? Повлияли ли на это другие факторы, помимо пандемии?– Если говорить о среднесрочном периоде, то товарооборот между нашими странами имеет тенденцию к росту. Есть объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшие несколько лет выйти на показатель в один миллиард долларов США. Что касается 2020 года, то здесь вы правы. Двусторонний товарообмен уменьшился на 32%. Снижение объема российского экспорта объясняется общим спадом экономической активности в Тунисе, связанным с ограничительными мерами, принятыми в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Импортные закупки Тунисской Республики в целом сократились на 16%. Из-за остановки ряда производств уменьшилось потребление энергоресурсов, металлов, химического сырья, горюче-смазочных материалов, ряда продовольственных товаров, которые традиционно составляют основные позиции российского экспорта. Ожидаем, что такие потери будут с лихвой компенсированы по мере выхода из чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19.– Есть ли интерес со стороны тунисских компаний к продукции российских производителей?– Первые грузовики "КамАЗ" уже находятся в Тунисе и проходят завершающую стадию обязательной процедуры сертификации. Надеемся, что известные всему миру отечественные большегрузные автомобили скоро выйдут на тунисские дороги. С учетом опыта их эксплуатации продолжатся переговоры о последующих более объемных поставках. Конечно, будем способствовать созданию совместного с ПАО "КамАЗ" предприятия в республике. Это выгодно как тунисцам, которые получат новые компетенции и рабочие места, так и российскому производителю для беспошлинного доступа не только на рынок Туниса, но и других африканских стран.Хорошие перспективы у ростовских комбайностроителей. Их плановая и профессиональная работа приносит свои результаты. В скором времени ожидается первая поставка комбайнов производства ГК "Ростсельмаш". Рассматривается возможность создания сборочного производства прицепного сельхозоборудования.– Какие темы будут обсуждаться на ближайшем заседании межправительственной комиссии Россия-Тунис? Когда и где оно состоится?– Ближайшим событием, которое придаст новый импульс двусторонним связям, должно стать 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Его проведение планируется в этом году на территории России. Точная дата и место будут согласованы по мере нормализации эпидемиологической обстановки.К этому мероприятию стороны подойдут не с пустыми руками. Ведем дело к тому, чтобы дальнейшее развитие наших отношений проходило в рамках Межправительственной программы действий, рассчитанной на трехлетний период. Она уже согласована российскими министерствами и ведомствами и находится на рассмотрении тунисских коллег. Готовы к подписанию меморандумы о взаимопонимании в сфере общего образования и в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Недавно в Москве было заключено Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Тунисской Республики о международном автомобильном сообщении.Все это может наполнить конкретным содержанием не только двустороннее взаимодействие, но и набирающий силу диалог Россия – Африка с учетом вовлеченности Туниса во все региональные и континентальные интеграционные процессы, а также стремления местных властей создать здесь крупный торгово-экономический хаб.– В 2016 году Россия и Тунис на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене подписали Соглашение по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. На какой стадии сотрудничество по данному вопросу, ожидается ли его детальная проработка?– Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу данного соглашения. Работаем с тунисскими партнерами в целях скорейшей ратификации ими этого документа. Взаимодействие в такой перспективной и наукоемкой области принесет ощутимую пользу. В частности, даст импульс фундаментальным и прикладным исследованиям по мирному использованию атома, производству радиоизотопов и их применению в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.– Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", идут переговоры о ее поставках в эту страну. Обсуждается ли вопрос о локализации производства вакцины по примеру соседнего Алжира? Получит ли Тунис какое-то количество доз вакцины в рамках соглашения COVAX?– В республике рассматривают вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции как важнейший фактор нормализации эпидемиологической ситуации и, как следствие, возвращения социально-экономической жизни в привычное русло. Утверждена национальная стратегия в этой области. Как сообщают местные СМИ, Тунис действительно может получить определенное количество доз в рамках глобального механизма ВОЗ по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX).Вместе с тем возможность использования российских разработок по борьбе с пандемией коронавируса пристально изучалась здесь с момента их появления. Отмечаем высокий профессионализм тунисских специалистов-медиков и ученых-инфекционистов, оперативно и по достоинству оценивших эффективность вакцины "Спутник V". Итогом нашей совместной работы стал вердикт Минздрава Туниса, разрешивший 30 января ее применение на национальной территории. Ведутся переговоры о поставках отечественной вакцины в как можно более сжатые сроки.– В марте ожидается запуск первого тунисского искусственного спутника с помощью российской ракеты "Союз". Будет ли далее развиваться сотрудничество стран в этой сфере?– Взаимодействие тунисской компании "Телнет" и АО "Главкосмос Пусковые Услуги" планомерно движется к поставленной цели: запуску первого тунисского искусственного спутника Земли ракетой-носителем "Союз". Недавно Международный союз электросвязи лицензировал тунисский спутник Challenge One. Примечательно, что тунисцы первыми среди арабских стран сами изготовили аппарат, использовав национальные наработки и возможности. Между партнерами имеются договоренности и на будущее. Речь идет о совместном создании космических аппаратов и компонентов для них, а также о развертывании спутниковой группировки. Символично, что запуск Challenge One намечен на 20 марта – День независимости Тунисской Республики. Намерены провести различные мероприятия, приуроченные к этому событию и к знаменательной дате в истории отечественной космонавтики: 60-летию первого полета человека в космос. Вместе с холдингом "Телнет" поддержим инициативу Международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур – Единый мир" об установке здесь бюста Юрия Гагарина.– Насколько успешно развивается военно-техническое сотрудничество Москвы и Туниса?– Диалог по развитию ВТС продолжается. В 2016 году между правительствами РФ и Туниса подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, вступившее в силу в 2017 году. В целях его реализации ведется работа по созданию смешанной межправительственной комиссии по вопросам ВТС. В 2019 году российская сторона сформировала свою часть данного рабочего органа, в ближайшее время министерство национальной обороны Туниса намерено последовать этому примеру.В марте 2020 года во впервые проходившей в Тунисе Международной аэрокосмической и оборонной выставке (IADE) участвовали представители АО "Рособоронэкспорт" и ООО "Военно-промышленная компания". Они установили рабочие контакты с руководством МВД республики, проявившим интерес к российской высокотехнологичной продукции.Развивается сотрудничество по линии министерств обороны. В частности, в декабре 2019 года впервые за 10 лет состоялся заход учебного корабля "Перекоп" Балтийского флота ВМФ России в столичный порт Ля Гулет. Визит был приурочен к празднованию в 2020 году столетия исхода Черноморской эскадры из Крыма. В августе 2020 года были осуществлены срочные совместные мероприятия по экстренной эвакуации и лечению в центральном военном госпитале российского моряка. Своевременно оказанная тунисскими военными медиками квалифицированная помощь позволила сохранить жизнь и здоровье гражданина России.Начальник Главного штаба (командующий) Военно-морских сил Туниса контр-адмирал Адель Джихан планирует в июле текущего года принять участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 325-летию создания ВМФ России.– Многочисленная российская диаспора активна в Тунисе, проводятся различные мероприятия культурной направленности, в том числе приуроченные к столетию исхода Черноморской эскадры российского флота из Крыма в город Бизерту. Какие мероприятия в рамках гуманитарного сотрудничества с Тунисом запланированы на 2021 год?– В нашу общую с представительством Россотрудничества работу на гуманитарном направлении активно вовлечены соотечественники, выпускники советских и российских вузов, преподаватели-русисты учебных заведений Туниса. В 2020 году из-за объективных трудностей пришлось скорректировать многие запланированные встречи и форумы, перевести их в интернет-пространство. Несмотря на это, торжественно отпраздновали 75-летие Великой Победы, достойно отметили 100-летнюю годовщину исхода Черноморской эскадры из Крыма к тунисским берегам.В текущем году планируем организовать мероприятия по случаю таких памятных дат, как 80-летие начала Великой Отечественной войны, 60-летие со дня первого полета человека в космос, 65-летие установления российско-тунисских дипломатических отношений. Литературные и исторические конкурсы и викторины среди детей и молодежи будут приурочены к 800-летию со дня рождения Александра Невского (его имя носит наш православный храм в городе Бизерта). В случае снятия санитарных ограничений организуем неизменно пользующиеся популярностью детские тематические праздники, "Веселую масленицу", дни русского языка и культуры в тунисских лицеях. У нас также запланирована молодежная конференция соотечественников стран Африки и Ближнего Востока. Придаем особое значение работе по сохранению памяти российских моряков в Тунисе. В этом же контексте прорабатывается совместная инициатива по установлению побратимских связей Севастополя и Бизерты.

https://ria.ru/20201031/tunis-1582454854.html

https://ria.ru/20201118/tunis-1585134339.html

https://ria.ru/20180330/1517013809.html

https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593283189.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/vooruzheniya-1595957343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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