https://ria.ru/20210210/ukraina-1596865958.html

В Госдуме оценили предложение Украины о воздушном пространстве Крыма

В Госдуме оценили предложение Украины о воздушном пространстве Крыма

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО не останется... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:08

2021-02-10T17:08

2021-02-10T17:52

денис шмыгаль

владислав криклий

юрий швыткин

госдума рф

верховная рада украины

нато

республика крым

йенс столтенберг

украина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО не останется без внимания, при этом военный потенциал РФ на этом направлении позволит отразить агрессию любого противника.Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.В среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал предложение Криклия, отметив, что так Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, но Североатлантический альянс на это не пойдет.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Киев работает над расширением сотрудничества с НАТО в черноморском регионе, в 2021 году планируется проведение ряда совместных учений со странами Альянса, в том числе учений "Нерушимая стойкость" в Одессе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210209/nato-1596735166.html

https://ria.ru/20210206/krym-1596321938.html

республика крым

украина

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денис шмыгаль, владислав криклий, юрий швыткин, госдума рф, верховная рада украины, нато, республика крым, йенс столтенберг, украина, в мире