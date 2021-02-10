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В России попросили признать Цукерберга банкротом
В России попросили признать Цукерберга банкротом
В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы. РИА Новости, 10.02.2021
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы.В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Далее она будет решать, принимать материалы к производству или нет. Другие подробности не уточняются, однако само по себе появление такого заявления в базе данных ни о чем не говорит.Фактически, подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно. Все параметры уточняются уже после.Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.Комментируя ситуацию, управляющий партнер компании "Квэста Консалтинг" Андрей Третьяков заявил РИА Новости, что тот, кто подал заявление, может сам предстать перед судом."Думаю, данное заявление — некий "хайп". При этом оно может стать поводом для обращения Марка Цукерберга в суд о защите деловой репутации против лица, подавшего такое заявление", — сказал юрист.Он уточнил, что, судя по системе Casebook, платному аналогу картотеки арбитражных дел, "должник зарегистрирован на Ленинградском шоссе в Москве", другие детали неясны.
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forbes, майкл блумберг, марк цукерберг, москва, технологии, в мире

В России попросили признать Цукерберга банкротом

17:45 10.02.2021 (обновлено: 20:00 10.02.2021)
 
© AP Photo / Eric RisbergГенеральный директор Facebook Марк Цукерберг
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Eric Risberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы.
В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Далее она будет решать, принимать материалы к производству или нет.
Другие подробности не уточняются, однако само по себе появление такого заявления в базе данных ни о чем не говорит.
Фактически, подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно. Все параметры уточняются уже после.
Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.
Комментируя ситуацию, управляющий партнер компании "Квэста Консалтинг" Андрей Третьяков заявил РИА Новости, что тот, кто подал заявление, может сам предстать перед судом.
"Думаю, данное заявление — некий "хайп". При этом оно может стать поводом для обращения Марка Цукерберга в суд о защите деловой репутации против лица, подавшего такое заявление", — сказал юрист.
Он уточнил, что, судя по системе Casebook, платному аналогу картотеки арбитражных дел, "должник зарегистрирован на Ленинградском шоссе в Москве", другие детали неясны.
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