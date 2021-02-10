https://ria.ru/20210210/tsukerberg-1596873140.html
В России попросили признать Цукерберга банкротом
В России попросили признать Цукерберга банкротом
В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:45
2021-02-10T17:45
2021-02-10T20:00
forbes
майкл блумберг
марк цукерберг
москва
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149042/30/1490423082_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_640009fb304afa0b0264559cdf308a4a.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы.В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Далее она будет решать, принимать материалы к производству или нет. Другие подробности не уточняются, однако само по себе появление такого заявления в базе данных ни о чем не говорит.Фактически, подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно. Все параметры уточняются уже после.Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.Комментируя ситуацию, управляющий партнер компании "Квэста Консалтинг" Андрей Третьяков заявил РИА Новости, что тот, кто подал заявление, может сам предстать перед судом."Думаю, данное заявление — некий "хайп". При этом оно может стать поводом для обращения Марка Цукерберга в суд о защите деловой репутации против лица, подавшего такое заявление", — сказал юрист.Он уточнил, что, судя по системе Casebook, платному аналогу картотеки арбитражных дел, "должник зарегистрирован на Ленинградском шоссе в Москве", другие детали неясны.
https://ria.ru/20200807/1575480209.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149042/30/1490423082_187:0:2814:1970_1920x0_80_0_0_c62b59742da946565778d2a3887fa8b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
forbes, майкл блумберг, марк цукерберг, москва, технологии, в мире
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга
о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы
.
В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Далее она будет решать, принимать материалы к производству или нет.
Другие подробности не уточняются, однако само по себе появление такого заявления в базе данных ни о чем не говорит.
Фактически, подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно. Все параметры уточняются уже после.
Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes
, входит в пятерку богатейших людей мира.
Комментируя ситуацию, управляющий партнер компании "Квэста Консалтинг" Андрей Третьяков заявил РИА Новости, что тот, кто подал заявление, может сам предстать перед судом.
"Думаю, данное заявление — некий "хайп". При этом оно может стать поводом для обращения Марка Цукерберга в суд о защите деловой репутации против лица, подавшего такое заявление", — сказал юрист.
Он уточнил, что, судя по системе Casebook, платному аналогу картотеки арбитражных дел, "должник зарегистрирован на Ленинградском шоссе в Москве", другие детали неясны.