https://ria.ru/20210210/tsukerberg-1596873140.html

В России попросили признать Цукерберга банкротом

В России попросили признать Цукерберга банкротом

В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:45

2021-02-10T17:45

2021-02-10T20:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В картотеке дел появилось заявление от Марка Цукерберга о банкротстве, поданное в Арбитражный суд Москвы.В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Далее она будет решать, принимать материалы к производству или нет. Другие подробности не уточняются, однако само по себе появление такого заявления в базе данных ни о чем не говорит.Фактически, подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно. Все параметры уточняются уже после.Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.Комментируя ситуацию, управляющий партнер компании "Квэста Консалтинг" Андрей Третьяков заявил РИА Новости, что тот, кто подал заявление, может сам предстать перед судом."Думаю, данное заявление — некий "хайп". При этом оно может стать поводом для обращения Марка Цукерберга в суд о защите деловой репутации против лица, подавшего такое заявление", — сказал юрист.Он уточнил, что, судя по системе Casebook, платному аналогу картотеки арбитражных дел, "должник зарегистрирован на Ленинградском шоссе в Москве", другие детали неясны.

https://ria.ru/20200807/1575480209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

forbes, майкл блумберг, марк цукерберг, москва, технологии, в мире