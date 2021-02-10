https://ria.ru/20210210/spetspriemnik-1596787992.html

ОНК призвала находящихся в спецприемнике в Сахарово вести себя достойно

ОНК призвала находящихся в спецприемнике в Сахарово вести себя достойно

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович попросила арестантов в Сахарово "вести себя достойно". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:21

2021-02-10T11:21

2021-02-10T11:52

замена условного срока навального

марина литвинович

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович попросила арестантов в Сахарово "вести себя достойно".Сейчас там находятся более 800 человек, большинство из них задержали на несогласованных акциях."Пожалуйста, <...> защищайте свои права в рамках закона, не ломайте имущество", — призвала Литвинович.Она также обратилась к полицейским и сотрудникам изолятора."Действуйте в рамках закона, не поддавайтесь на эмоции, не предпринимайте немотивированных решений, не усложняйте жизнь арестованным", — написала правозащитник в Telegram.Она выразила надежду, что "агрессивный период скоро закончится" и нарушение прав прекратится.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 связанных с митингами дел, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы.

https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, марина литвинович, алексей навальный, москва, происшествия