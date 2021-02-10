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ОНК призвала находящихся в спецприемнике в Сахарово вести себя достойно
ОНК призвала находящихся в спецприемнике в Сахарово вести себя достойно
Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович попросила арестантов в Сахарово "вести себя достойно". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:21
2021-02-10T11:52
замена условного срока навального
марина литвинович
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович попросила арестантов в Сахарово "вести себя достойно".Сейчас там находятся более 800 человек, большинство из них задержали на несогласованных акциях."Пожалуйста, &lt;...&gt; защищайте свои права в рамках закона, не ломайте имущество", — призвала Литвинович.Она также обратилась к полицейским и сотрудникам изолятора."Действуйте в рамках закона, не поддавайтесь на эмоции, не предпринимайте немотивированных решений, не усложняйте жизнь арестованным", — написала правозащитник в Telegram.Она выразила надежду, что "агрессивный период скоро закончится" и нарушение прав прекратится.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 связанных с митингами дел, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы.
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замена условного срока навального, марина литвинович, алексей навальный, москва, происшествия

ОНК призвала находящихся в спецприемнике в Сахарово вести себя достойно

11:21 10.02.2021 (обновлено: 11:52 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУ центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович попросила арестантов в Сахарово "вести себя достойно".
Сейчас там находятся более 800 человек, большинство из них задержали на несогласованных акциях.
"Пожалуйста, <...> защищайте свои права в рамках закона, не ломайте имущество", — призвала Литвинович.
Она также обратилась к полицейским и сотрудникам изолятора.
"Действуйте в рамках закона, не поддавайтесь на эмоции, не предпринимайте немотивированных решений, не усложняйте жизнь арестованным", — написала правозащитник в Telegram.
Она выразила надежду, что "агрессивный период скоро закончится" и нарушение прав прекратится.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 связанных с митингами дел, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы.
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Замена условного срока НавальногоМарина ЛитвиновичАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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