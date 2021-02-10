https://ria.ru/20210210/sotsseti-1596835897.html
Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России
Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России после удаления ее поста в Instagram. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:01
2021-02-10T15:01
2021-02-10T15:12
россия
фбк
фонд борьбы с коррупцией
владимир ашурков
алексей навальный
маргарита симоньян
джо байден
сша
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России после удаления ее поста в Instagram."Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", — написала она в Telegram-канале.Она также прикрепила ссылку на текст в Telegram, который и был удален в Instagram."Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када", — в частности говорится в этом посте.Накануне Instagram также заблокировал пост Симоньян, где она предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.Ранее Симоньян вошла в список 35 россиян, против которых ФБК* предложил США ввести санкции. Составленный иноагентом "приоритетный шорт-лист" опубликовало издание Washington Post. Само письмо ФБК* адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским Госдепу, Минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФБК* этим своим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596658539.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595367797.html
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РИА Новости
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россия, фбк, фонд борьбы с коррупцией, владимир ашурков, алексей навальный, маргарита симоньян, джо байден, сша, общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
призвала закрыть иностранные соцсети в России
после удаления ее поста в Instagram.
"Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", — написала она в Telegram-канале.
Она также прикрепила ссылку на текст в Telegram
, который и был удален в Instagram.
"Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када", — в частности говорится в этом посте.
Накануне Instagram также заблокировал пост Симоньян, где она предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.
Ранее Симоньян вошла в список 35 россиян, против которых ФБК
* предложил США
ввести санкции. Составленный иноагентом "приоритетный шорт-лист" опубликовало издание Washington Post. Само письмо ФБК* адресовано президенту США Джо Байдену
, а также направлено американским Госдепу, Минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится директор ФБК* Владимир Ашурков
, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный
вернулся из Берлина
в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что ФБК*
этим своим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.