https://ria.ru/20210210/sotsseti-1596835897.html

Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России

Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России после удаления ее поста в Instagram. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:01

2021-02-10T15:01

2021-02-10T15:12

россия

фбк

фонд борьбы с коррупцией

владимир ашурков

алексей навальный

маргарита симоньян

джо байден

сша

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России после удаления ее поста в Instagram."Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", — написала она в Telegram-канале.Она также прикрепила ссылку на текст в Telegram, который и был удален в Instagram."Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када", — в частности говорится в этом посте.Накануне Instagram также заблокировал пост Симоньян, где она предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.Ранее Симоньян вошла в список 35 россиян, против которых ФБК* предложил США ввести санкции. Составленный иноагентом "приоритетный шорт-лист" опубликовало издание Washington Post. Само письмо ФБК* адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским Госдепу, Минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФБК* этим своим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596658539.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595367797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбк, фонд борьбы с коррупцией, владимир ашурков, алексей навальный, маргарита симоньян, джо байден, сша, общество