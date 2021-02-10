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В Госдуму внесли проект о квоте на размещение соцрекламы в интернете
В Госдуму внесли проект о квоте на размещение соцрекламы в интернете
Группа депутатов внесла в нижнюю палату парламента проект о введении обязательной пятипроцентной квоты на размещение социальной рекламы в интернете. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:20
2021-02-10T21:20
2021-02-10T22:02
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группа депутатов внесла в нижнюю палату парламента проект о введении обязательной пятипроцентной квоты на размещение социальной рекламы в интернете.Аналогичные нормы уже действуют на телевидении и на баннерах, однако в Сети размещение социальной рекламы до сих пор было добровольным.Отмечаться, что на первом этапе новвоведение затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами на рынке, в частности - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.Документ предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения: некоммерческая организация - оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках 5-процентной доли размещать социальный контент. Для этого такая организация будет вести учет рекламных форматов и пространства, предоставленных рекламораспространителями - владельцами информационных ресурсов для размещения социальной рекламы, а также размещать в интернете социальную рекламу. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры.До внесения законопроект был направлен в ФАС, Роскомнадзор, Совет Федерации, Общественную палату (ОП) и "Институт развития интернета" (ИРИ).
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яндекс, facebook, google, совет федерации рф, госдума рф, александр хинштейн, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группа депутатов внесла в нижнюю палату парламента проект о введении обязательной пятипроцентной квоты на размещение социальной рекламы в интернете.
Аналогичные нормы уже действуют на телевидении и на баннерах, однако в Сети размещение социальной рекламы до сих пор было добровольным.
"Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете", - рассказал депутат Александр Хинштейн.
Отмечаться, что на первом этапе новвоведение затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами на рынке, в частности - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.
Документ предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения: некоммерческая организация - оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках 5-процентной доли размещать социальный контент. Для этого такая организация будет вести учет рекламных форматов и пространства, предоставленных рекламораспространителями - владельцами информационных ресурсов для размещения социальной рекламы, а также размещать в интернете социальную рекламу. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры.
До внесения законопроект был направлен в ФАС, Роскомнадзор, Совет Федерации, Общественную палату (ОП) и "Институт развития интернета" (ИРИ).