Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/soobschenie-1596776143.html
Абхазия предложила России открыть железнодорожное сообщение с Арменией
Абхазия предложила России открыть железнодорожное сообщение с Арменией
Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:24
2021-02-10T10:24
никол пашинян
госдума рф
ильхам алиев
владимир путин
абхазия
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575190877_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e124a4268f491d0f256d1d48b2b05dd5.jpg
СУХУМ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщил председатель комитета Народного собрания (парламента) по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.По словам депутата, Абхазия всегда заявляла, что готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах, а исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной. Логуа добавил, что 4 февраля в парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе.Одиннадцатого января президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами. Алиев заявил, что у Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210201/putin-1595551546.html
абхазия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575190877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43eea4fa9961dd4f8d4d62296764512c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, госдума рф, ильхам алиев, владимир путин, абхазия, армения, в мире

Абхазия предложила России открыть железнодорожное сообщение с Арменией

10:24 10.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы
Поезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщил председатель комитета Народного собрания (парламента) по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

"Инициатива принадлежит нашему комитету. Так как мы отслеживаем то, что происходит в регионе и конфликт, который имел место быть в Нагорном Карабахе, и который разрешается таким путем. Мы приветствуем то, что происходит разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал Логуа Sputnik Абхазия.

По словам депутата, Абхазия всегда заявляла, что готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах, а исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной. Логуа добавил, что 4 февраля в парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе.
Одиннадцатого января президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами. Алиев заявил, что у Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 17:32
В Абхазии создали общественный штаб в поддержку Путина
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Никол ПашинянГосдума РФИльхам АлиевВладимир ПутинАбхазияАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
Лента новостейМолния