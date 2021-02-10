Абхазия предложила России открыть железнодорожное сообщение с Арменией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы
СУХУМ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщил председатель комитета Народного собрания (парламента) по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.
"Инициатива принадлежит нашему комитету. Так как мы отслеживаем то, что происходит в регионе и конфликт, который имел место быть в Нагорном Карабахе, и который разрешается таким путем. Мы приветствуем то, что происходит разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал Логуа Sputnik Абхазия.
По словам депутата, Абхазия всегда заявляла, что готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах, а исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной. Логуа добавил, что 4 февраля в парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе.
Одиннадцатого января президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами. Алиев заявил, что у Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.