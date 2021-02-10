https://ria.ru/20210210/soobschenie-1596776143.html

Абхазия предложила России открыть железнодорожное сообщение с Арменией

Абхазия предложила России открыть железнодорожное сообщение с Арменией

Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:24

2021-02-10T10:24

2021-02-10T10:24

никол пашинян

госдума рф

ильхам алиев

владимир путин

абхазия

армения

в мире

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СУХУМ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщил председатель комитета Народного собрания (парламента) по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.По словам депутата, Абхазия всегда заявляла, что готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах, а исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной. Логуа добавил, что 4 февраля в парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе.Одиннадцатого января президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами. Алиев заявил, что у Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210201/putin-1595551546.html

абхазия

армения

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никол пашинян, госдума рф, ильхам алиев, владимир путин, абхазия, армения, в мире