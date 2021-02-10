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Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью
Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью
Добавленная смертность из-за коронавируса появилась не только в России, но и во всех странах мира, это суровая реальность пандемии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:57
2021-02-10T13:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добавленная смертность из-за коронавируса появилась не только в России, но и во всех странах мира, это суровая реальность пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не только Россия, но и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получили добавленную смертность к традиционным показателям.Комментируя вопрос о том, что некоторые регионы сообщали статистику с меньшими показателями смертности от коронавируса, а потом оказывалось, что число выше, он отметил, что на угрозу пандемии регионы реагировали и продолжают реагировать адекватно."А что касается поступающих данных из регионов, где-то могла быть своя специфика. Но, опять же, здесь я не берусь давать точные математические объяснения. Здесь предлагаю исходить из того, что уже было разъяснено Татьяной Голиковой", - пояснил Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков

Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

12:57 10.02.2021 (обновлено: 13:08 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добавленная смертность из-за коронавируса появилась не только в России, но и во всех странах мира, это суровая реальность пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не только Россия, но и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получили добавленную смертность к традиционным показателям.

"Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
Комментируя вопрос о том, что некоторые регионы сообщали статистику с меньшими показателями смертности от коронавируса, а потом оказывалось, что число выше, он отметил, что на угрозу пандемии регионы реагировали и продолжают реагировать адекватно.
"А что касается поступающих данных из регионов, где-то могла быть своя специфика. Но, опять же, здесь я не берусь давать точные математические объяснения. Здесь предлагаю исходить из того, что уже было разъяснено Татьяной Голиковой", - пояснил Песков.
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