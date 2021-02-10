https://ria.ru/20210210/smertnost-1596807752.html

Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

Добавленная смертность из-за коронавируса появилась не только в России, но и во всех странах мира, это суровая реальность пандемии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:57

2021-02-10T12:57

2021-02-10T13:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добавленная смертность из-за коронавируса появилась не только в России, но и во всех странах мира, это суровая реальность пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не только Россия, но и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получили добавленную смертность к традиционным показателям.Комментируя вопрос о том, что некоторые регионы сообщали статистику с меньшими показателями смертности от коронавируса, а потом оказывалось, что число выше, он отметил, что на угрозу пандемии регионы реагировали и продолжают реагировать адекватно."А что касается поступающих данных из регионов, где-то могла быть своя специфика. Но, опять же, здесь я не берусь давать точные математические объяснения. Здесь предлагаю исходить из того, что уже было разъяснено Татьяной Голиковой", - пояснил Песков.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков