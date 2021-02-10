Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью
12:57 10.02.2021 (обновлено: 13:08 10.02.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добавленная смертность из-за коронавируса появилась не только в России, но и во всех странах мира, это суровая реальность пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не только Россия, но и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получили добавленную смертность к традиционным показателям.
"Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира".
Комментируя вопрос о том, что некоторые регионы сообщали статистику с меньшими показателями смертности от коронавируса, а потом оказывалось, что число выше, он отметил, что на угрозу пандемии регионы реагировали и продолжают реагировать адекватно.
"А что касается поступающих данных из регионов, где-то могла быть своя специфика. Но, опять же, здесь я не берусь давать точные математические объяснения. Здесь предлагаю исходить из того, что уже было разъяснено Татьяной Голиковой", - пояснил Песков.