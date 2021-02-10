Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/smartfony-1596821339.html
Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:08
2021-02-10T14:08
алексей гусев
национальная родительская ассоциация
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150981/30/1509813058_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_ac84d5e5fc5cffb91e10d953bfeaf457.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о предложении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ставить при входе в школу ящички, в которых ученики должны оставлять смартфоны.Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.Он отметил, что учебный процесс подразумевает перерывы между уроками, проводить которые, сидя за смартфонами, не самый лучший вариант. По словам Гусева, после повсеместного распространения смартфонов у школьников сильно упала двигательная активность.
https://ria.ru/20210105/smartfon-1592008145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150981/30/1509813058_152:0:1849:1273_1920x0_80_0_0_820c373da3e4651dbd4490a83517ad9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей гусев, национальная родительская ассоциация, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, образование - общество, общество

Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе

14:08 10.02.2021
 
© Depositphotos / ambrozinioРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / ambrozinio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о предложении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ставить при входе в школу ящички, в которых ученики должны оставлять смартфоны.
Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.

"Будь моя воля, я бы запретил с ними входить в школу... Я помню инициативу Валентины Ивановны Матвиенко о том, что в учебном процессе (исключить смартфоны - ред.) вплоть до того, что ящички при входе", - заявил он ходе в ходе общественных слушаний на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Он отметил, что учебный процесс подразумевает перерывы между уроками, проводить которые, сидя за смартфонами, не самый лучший вариант. По словам Гусева, после повсеместного распространения смартфонов у школьников сильно упала двигательная активность.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 01:11
Психолог рассказал, как определить зависимость от смартфона
 
Алексей ГусевНациональная родительская ассоциацияВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
Лента новостейМолния