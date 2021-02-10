https://ria.ru/20210210/smartfony-1596821339.html

Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе

Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе

Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:08

2021-02-10T14:08

2021-02-10T14:08

алексей гусев

национальная родительская ассоциация

валентина матвиенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

образование - общество

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о предложении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ставить при входе в школу ящички, в которых ученики должны оставлять смартфоны.Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.Он отметил, что учебный процесс подразумевает перерывы между уроками, проводить которые, сидя за смартфонами, не самый лучший вариант. По словам Гусева, после повсеместного распространения смартфонов у школьников сильно упала двигательная активность.

https://ria.ru/20210105/smartfon-1592008145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гусев, национальная родительская ассоциация, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, образование - общество, общество