https://ria.ru/20210210/smartfony-1596821339.html
Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:08
2021-02-10T14:08
2021-02-10T14:08
алексей гусев
национальная родительская ассоциация
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
образование - общество
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе и напомнил о предложении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ставить при входе в школу ящички, в которых ученики должны оставлять смартфоны.Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.Он отметил, что учебный процесс подразумевает перерывы между уроками, проводить которые, сидя за смартфонами, не самый лучший вариант. По словам Гусева, после повсеместного распространения смартфонов у школьников сильно упала двигательная активность.
https://ria.ru/20210105/smartfon-1592008145.html
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алексей гусев, национальная родительская ассоциация, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, образование - общество, общество