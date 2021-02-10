https://ria.ru/20210210/smartfony-1596800097.html

Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании

Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании

По новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:27

2021-02-10T12:27

2021-02-10T13:05

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре.Это не распространяется на планшеты и ноутбуки, пояснила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.Ранее внимание на то, что до 80% детей пользуются для обучения смартфонами, обратил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он отметил, что это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации: экран слишком маленький. По мнению специалиста, он должен быть не менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер шрифта и расстояние до дисплея.В Роспотребнадзоре уже уточняли, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.Сейчас проходят общественные слушания на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

https://ria.ru/20210210/temnota-1596751078.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество