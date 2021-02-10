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Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
По новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:27
2021-02-10T13:05
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре.Это не распространяется на планшеты и ноутбуки, пояснила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.Ранее внимание на то, что до 80% детей пользуются для обучения смартфонами, обратил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он отметил, что это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации: экран слишком маленький. По мнению специалиста, он должен быть не менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер шрифта и расстояние до дисплея.В Роспотребнадзоре уже уточняли, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.Сейчас проходят общественные слушания на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании

12:27 10.02.2021 (обновлено: 13:05 10.02.2021)
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / Kobyakov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре.
Это не распространяется на планшеты и ноутбуки, пояснила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.
Ранее внимание на то, что до 80% детей пользуются для обучения смартфонами, обратил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он отметил, что это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации: экран слишком маленький. По мнению специалиста, он должен быть не менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер шрифта и расстояние до дисплея.
В Роспотребнадзоре уже уточняли, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.
Сейчас проходят общественные слушания на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Молодая пара в кровати со смартфонами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
02:13
Специалист рассказал, когда смартфон умеет видеть в темноте
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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