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Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе
Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе, а попытки улучшения ее "точечными реформами", РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:46
2021-02-10T12:46
россия
сергей миронов
антон дроздов
справедливая россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе, а попытки улучшения ее "точечными реформами", по его мнению, могут оказаться безрезультатными и подорвут доверие россиян к государству.В октябре заместитель министра финансов Антон Дроздов говорил, что министерство надеется в будущем году представить законопроект о добровольной системе пенсионных накоплений, который сейчас находится на межведомственном согласовании. В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Планируется, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.Также он разделил все идеи по реформированию пенсионной системы на две группы: "бесполезные и опасные". "Первые предлагают гражданам добровольно формировать свои пенсионные накопления на специальных счетах… Опасными такие инициативы становятся, когда взносы перестают быть добровольными", - отметил политик.Миронов также считает, что идея заменить накопительную компоненту пенсионного страхования индивидуальными инвестиционными счетами - "крайне неудачная". "Никто не знает, что будет с фондовым рынком через 15 лет, достоверных прогнозов никто не может дать даже на один год… Последние опросы показали, что 25% работающих россиян не хватает зарплаты на элементарные нужды, еще 39% едва растягивают свой заработок на самые необходимые траты. Им нечего откладывать себе на старость. Если пенсионная система будет заменяться добровольными взносам, для них это будет означать, что до пенсии лучше не доживать. Такое разделение взорвет общество", - пояснил политик.В этой связи, считает Миронов, проблемы пенсионного обеспечения "нельзя решать в отрыве от проблемы низких зарплат и падающих доходов населения и социального неравенства". "Попытки Минфина улучшить пенсионную систему точечными реформами могут не только оказаться безрезультатными, но и обрушить доверие россиян к пенсионной системе и государству в целом", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/pensiya-1589096655.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/pensii-1591064526.html
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россия, сергей миронов, антон дроздов, справедливая россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе

12:46 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе, а попытки улучшения ее "точечными реформами", по его мнению, могут оказаться безрезультатными и подорвут доверие россиян к государству.
В октябре заместитель министра финансов Антон Дроздов говорил, что министерство надеется в будущем году представить законопроект о добровольной системе пенсионных накоплений, который сейчас находится на межведомственном согласовании. В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Планируется, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.
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"Все эти идеи с накопительной пенсией и добровольными взносами хороши, когда финансовая система полностью стабильна, средний класс составляет больше 50% населения страны, фондовые рынки устойчиво растут, а бедность окончательно побеждена. Пока всего этого нет, оптимально будет вернуться к солидарной пенсионной системе", - написал Миронов в своем Telegram-канале в среду.
Также он разделил все идеи по реформированию пенсионной системы на две группы: "бесполезные и опасные". "Первые предлагают гражданам добровольно формировать свои пенсионные накопления на специальных счетах… Опасными такие инициативы становятся, когда взносы перестают быть добровольными", - отметил политик.
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Миронов также считает, что идея заменить накопительную компоненту пенсионного страхования индивидуальными инвестиционными счетами - "крайне неудачная". "Никто не знает, что будет с фондовым рынком через 15 лет, достоверных прогнозов никто не может дать даже на один год… Последние опросы показали, что 25% работающих россиян не хватает зарплаты на элементарные нужды, еще 39% едва растягивают свой заработок на самые необходимые траты. Им нечего откладывать себе на старость. Если пенсионная система будет заменяться добровольными взносам, для них это будет означать, что до пенсии лучше не доживать. Такое разделение взорвет общество", - пояснил политик.
В этой связи, считает Миронов, проблемы пенсионного обеспечения "нельзя решать в отрыве от проблемы низких зарплат и падающих доходов населения и социального неравенства". "Попытки Минфина улучшить пенсионную систему точечными реформами могут не только оказаться безрезультатными, но и обрушить доверие россиян к пенсионной системе и государству в целом", - заключил он.
 
РоссияСергей МироновАнтон ДроздовСправедливая РоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
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