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Российский постпред оценил возможность введения санкций ЕС против России
Российский постпред оценил возможность введения санкций ЕС против России
Возможные санкции ЕС в отношении России не внесут нового ни в отношения Москвы и Брюсселя, ни в политику Москвы на европейском направлении, заявил постпред... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:57
2021-02-10T16:19
россия
брюссель
евросоюз
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС в отношении России не внесут нового ни в отношения Москвы и Брюсселя, ни в политику Москвы на европейском направлении, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, во вторник заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения."Я не буду гадать относительно содержания этих мер. Речь идет, на самом деле, о нелегитимных по определению односторонних рестрикциях. Я думаю, что какие бы они ни были, они не внесут каких-то принципиально новых моментов ни в наши отношения, ни в политику РФ на европейском направлении", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779226.html
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россия, брюссель, евросоюз, москва

Российский постпред оценил возможность введения санкций ЕС против России

15:57 10.02.2021 (обновлено: 16:19 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС в отношении России не внесут нового ни в отношения Москвы и Брюсселя, ни в политику Москвы на европейском направлении, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, во вторник заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
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Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".
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