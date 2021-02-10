Российский постпред оценил возможность введения санкций ЕС против России
15:57 10.02.2021 (обновлено: 16:19 10.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС в отношении России не внесут нового ни в отношения Москвы и Брюсселя, ни в политику Москвы на европейском направлении, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, во вторник заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
"Я не буду гадать относительно содержания этих мер. Речь идет, на самом деле, о нелегитимных по определению односторонних рестрикциях. Я думаю, что какие бы они ни были, они не внесут каких-то принципиально новых моментов ни в наши отношения, ни в политику РФ на европейском направлении", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".
Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.