https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596848338.html

Российский постпред оценил возможность введения санкций ЕС против России

Российский постпред оценил возможность введения санкций ЕС против России

Возможные санкции ЕС в отношении России не внесут нового ни в отношения Москвы и Брюсселя, ни в политику Москвы на европейском направлении, заявил постпред... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:57

2021-02-10T15:57

2021-02-10T16:19

россия

брюссель

евросоюз

москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС в отношении России не внесут нового ни в отношения Москвы и Брюсселя, ни в политику Москвы на европейском направлении, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, во вторник заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения."Я не буду гадать относительно содержания этих мер. Речь идет, на самом деле, о нелегитимных по определению односторонних рестрикциях. Я думаю, что какие бы они ни были, они не внесут каких-то принципиально новых моментов ни в наши отношения, ни в политику РФ на европейском направлении", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779226.html

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россия, брюссель, евросоюз, москва