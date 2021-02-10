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В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о новых санкциях
В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о новых санкциях
В Кремле внимательно следят за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были шире, чем обсуждение ситуации с... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:58
2021-02-10T12:58
замена условного срока навального
россия
жозеп боррель
алексей навальный
дмитрий песков
москва
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были шире, чем обсуждение ситуации с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального"."Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, - того, кого они поддерживают. Они поддерживают осуждённого. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного", - сказал Песков, комментируя заявления Борреля.
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замена условного срока навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, дмитрий песков, москва, в мире

В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о новых санкциях

12:58 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были шире, чем обсуждение ситуации с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".
"Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, - того, кого они поддерживают. Они поддерживают осуждённого. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного", - сказал Песков, комментируя заявления Борреля.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Замена условного срока НавальногоРоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
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