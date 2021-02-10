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https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596775719.html
Эксперт оценил влияние возможных санкций на отношения ЕС и России
Эксперт оценил влияние возможных санкций на отношения ЕС и России
Возможные новые санкции Евросоюза в отношении России, вероятно, будут иметь точечный характер и кардинально не повлияют на уровень текущих отношений между... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:22
2021-02-10T10:22
россия
европарламент
николай кавешников
сергей лавров
алексей навальный
мгимо
евросоюз
москва
белоруссия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможные новые санкции Евросоюза в отношении России, вероятно, будут иметь точечный характер и кардинально не повлияют на уровень текущих отношений между Москвой и Брюсселем, заявил РИА Новости заведующий кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Николай Кавешников.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального". Как отметил Кавешников, окончательного решения относительно целесообразности введения санкций в отношении РФ в Евросоюзе еще не принято, и единства среди стран ЕС на этот счет нет.По его мнению, даже если какие-то санкции и будут введены, вероятнее всего, они будут индивидуальными и "направлены против лиц, которых Евросоюз подозревает в прямой причастности к неправомерным действиям против Алексея Навального и применению силы против демонстрантов на протестных мероприятиях в России".Он согласился с мнением, что российско-европейские отношения в данный момент находятся в низшей точке с 1991 года и перспективы их позитивного увидеть довольно сложно. "С другой стороны, мы видим, что ни Кремль, ни ЕС не хотят окончательно "разрубать" имеющиеся отношения и прекращать остающиеся контакты. Таким образом, наиболее вероятный вариант развития событий - текущий уровень контактов будет сохранен", - добавил он, отметив, что кардинального влияния отношения РФ и Евросоюза возможные акции не окажут.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации его встречи с российским оппозиционером.При этом во время пребывания в российской столице представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявлял, что в отношениях Москвы и Брюсселя есть сферы, где стороны могут и должны сотрудничать, поскольку это позволит им достичь хороших результатов. Он также заявил, что Европа выступает за диалог с Россией.Комментируя заявления Борреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз хотел устроить России "публичную порку", обсуждая незаконные акции и ситуацию с Навальным. При этом в МИД РФ также отмечали, что заявления Борреля во время переговоров и после них разительно отличаются.
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россия, европарламент, николай кавешников, сергей лавров, алексей навальный, мгимо, евросоюз, москва, белоруссия

Эксперт оценил влияние возможных санкций на отношения ЕС и России

10:22 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможные новые санкции Евросоюза в отношении России, вероятно, будут иметь точечный характер и кардинально не повлияют на уровень текущих отношений между Москвой и Брюсселем, заявил РИА Новости заведующий кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Николай Кавешников.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
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Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".
Как отметил Кавешников, окончательного решения относительно целесообразности введения санкций в отношении РФ в Евросоюзе еще не принято, и единства среди стран ЕС на этот счет нет.
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 "Решения такого рода принимаются, естественно, советом министров иностранных дел Евросоюза, причем консенсусом. Некого железобетонного единства в этом вопросе нет, а гадать и предсказывать что-либо довольно сложно", - указал российский эксперт.
По его мнению, даже если какие-то санкции и будут введены, вероятнее всего, они будут индивидуальными и "направлены против лиц, которых Евросоюз подозревает в прямой причастности к неправомерным действиям против Алексея Навального и применению силы против демонстрантов на протестных мероприятиях в России".
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"Если санкции и будут, это будет заморозка активов и запрет на въезд. Учитывая, что у государственных чиновников и сотрудников силовых ведомств никаких активов за рубежом нет и за границу они не ездят по соответствующему законодательству, то для них эти санкции совершенно не важны. Скорее всего, это будет иметь символическое значение - как очередной сигнал от европейцев, что они считают поведение Кремля нарушающим обязательства России в области прав человека", - прокомментировал политолог.
Он согласился с мнением, что российско-европейские отношения в данный момент находятся в низшей точке с 1991 года и перспективы их позитивного увидеть довольно сложно. "С другой стороны, мы видим, что ни Кремль, ни ЕС не хотят окончательно "разрубать" имеющиеся отношения и прекращать остающиеся контакты. Таким образом, наиболее вероятный вариант развития событий - текущий уровень контактов будет сохранен", - добавил он, отметив, что кардинального влияния отношения РФ и Евросоюза возможные акции не окажут.
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Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации его встречи с российским оппозиционером.
При этом во время пребывания в российской столице представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявлял, что в отношениях Москвы и Брюсселя есть сферы, где стороны могут и должны сотрудничать, поскольку это позволит им достичь хороших результатов. Он также заявил, что Европа выступает за диалог с Россией.
Комментируя заявления Борреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз хотел устроить России "публичную порку", обсуждая незаконные акции и ситуацию с Навальным. При этом в МИД РФ также отмечали, что заявления Борреля во время переговоров и после них разительно отличаются.
 
РоссияЕвропарламентНиколай КавешниковСергей ЛавровАлексей НавальныйМГИМОЕвросоюзМоскваБелоруссия
 
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