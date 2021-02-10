Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаСпециалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" к пуску на космодроме Байконур
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запуск четвертого космического аппарата для наблюдения Земли "Ресурс-П" могут перенести с 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", один-два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются.
"Запуск четвертого "Ресурса-П", планировавшийся в этом году, может быть отложен на 2022-й", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины.
В августе 2020 года генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов объяснил РИА Новости, что причиной сдвижек стартов "Ресурсов-П" является отсутствие ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями.
До этого, в феврале, представитель РКЦ "Прогресс" Лев Шилов рассказал, что по самым пессимистичным прогнозам запуск четвертого "Ресурса-П" намечается на ноябрь 2021 года. Он отмечал, что если аппаратуру высокоскоростной радиолинии поставят пораньше - летом 2020-го, то запуск спутника станет возможен в первом квартале 2021 года.
Четвертый и пятый спутники "Ресурс-П" планируется запустить ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Выведение на орбиту пятого аппарата намечается в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах состоятся запуски спутников нового поколения "Ресурс-ПМ" ракетами "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства.