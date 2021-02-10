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Соцсети оштрафуют за призывы к участию детей в незаконных акциях
Соцсети оштрафуют за призывы к участию детей в незаконных акциях
Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:57
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роскомнадзор 21 января сообщал, что выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, и все эти шесть интернет-площадок и планируется оштрафовать за нарушение закона.В ведомстве говорили, что пригласили представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Однако сроки составления протоколов не назывались.Там напомнили, что согласно КоАП нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет штраф для юридических лиц от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до десяти процентов совокупного размера годовой выручки компании.
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tiktok, twitter, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Соцсети оштрафуют за призывы к участию детей в незаконных акциях

21:57 10.02.2021 (обновлено: 23:28 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор 21 января сообщал, что выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, и все эти шесть интернет-площадок и планируется оштрафовать за нарушение закона.
В ведомстве говорили, что пригласили представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Однако сроки составления протоколов не назывались.

"Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по статье 13.41 КоАП России направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram. Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года", — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что согласно КоАП нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет штраф для юридических лиц от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до десяти процентов совокупного размера годовой выручки компании.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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