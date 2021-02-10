https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html

Соцсети оштрафуют за призывы к участию детей в незаконных акциях

Соцсети оштрафуют за призывы к участию детей в незаконных акциях

Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:57

2021-02-10T21:57

2021-02-10T23:28

tiktok

twitter

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роскомнадзор 21 января сообщал, что выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, и все эти шесть интернет-площадок и планируется оштрафовать за нарушение закона.В ведомстве говорили, что пригласили представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Однако сроки составления протоколов не назывались.Там напомнили, что согласно КоАП нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет штраф для юридических лиц от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до десяти процентов совокупного размера годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, twitter, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество