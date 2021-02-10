https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596892411.html

ГП предложила наказывать соцсети за призывы к незаконным акциям

ГП предложила наказывать соцсети за призывы к незаконным акциям

Генпрокуратура РФ предложила подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки размещают призывы к участию в незаконных акциях, сообщил на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:17

2021-02-10T19:17

2021-02-10T19:20

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госдума рф

twitter

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки размещают призывы к участию в незаконных акциях, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров."Уже говорилось о том, что и в Twitter, и в TikTok, в Instagram очень много молодежи размещали эти призывы (к участию в незаконных акциях – ред.) ради так называемого хайпа, роста своих подписчиков и так далее. Так вот, если эти площадки создаются очевидно с целью извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане. Для того чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным", - сказал Жафяров.

https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596621753.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, госдума рф, twitter, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия