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ГП предложила наказывать соцсети за призывы к незаконным акциям
ГП предложила наказывать соцсети за призывы к незаконным акциям
Генпрокуратура РФ предложила подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки размещают призывы к участию в незаконных акциях, сообщил на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:17
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки размещают призывы к участию в незаконных акциях, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров."Уже говорилось о том, что и в Twitter, и в TikTok, в Instagram очень много молодежи размещали эти призывы (к участию в незаконных акциях – ред.) ради так называемого хайпа, роста своих подписчиков и так далее. Так вот, если эти площадки создаются очевидно с целью извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане. Для того чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным", - сказал Жафяров.
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tiktok, госдума рф, twitter, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия

ГП предложила наказывать соцсети за призывы к незаконным акциям

19:17 10.02.2021 (обновлено: 19:20 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки размещают призывы к участию в незаконных акциях, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
"Уже говорилось о том, что и в Twitter, и в TikTok, в Instagram очень много молодежи размещали эти призывы (к участию в незаконных акциях – ред.) ради так называемого хайпа, роста своих подписчиков и так далее. Так вот, если эти площадки создаются очевидно с целью извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане. Для того чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным", - сказал Жафяров.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 09:54
В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям
 
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