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Матвиенко назвала приоритетом вакцинацию российских граждан
Матвиенко назвала приоритетом вакцинацию российских граждан
Растущий спрос в мире на "Спутник V" не отменит приоритетную вакцинацию российских граждан, дефицита вакцины в стране не будет, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:12
2021-02-10T13:12
2021-02-10T13:20
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Растущий спрос в мире на "Спутник V" не отменит приоритетную вакцинацию российских граждан, дефицита вакцины в стране не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы ведём переговоры о локализации производства ("Спутника") в разных странах. Если у нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри России, передать вакцину тем странам, которые проявят заинтересованность", - заявила она.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, валентина матвиенко