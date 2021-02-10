https://ria.ru/20210210/prioritet-1596811227.html

Матвиенко назвала приоритетом вакцинацию российских граждан

Матвиенко назвала приоритетом вакцинацию российских граждан

Растущий спрос в мире на "Спутник V" не отменит приоритетную вакцинацию российских граждан, дефицита вакцины в стране не будет, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:12

2021-02-10T13:12

2021-02-10T13:20

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Растущий спрос в мире на "Спутник V" не отменит приоритетную вакцинацию российских граждан, дефицита вакцины в стране не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы ведём переговоры о локализации производства ("Спутника") в разных странах. Если у нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри России, передать вакцину тем странам, которые проявят заинтересованность", - заявила она.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, валентина матвиенко