https://ria.ru/20210210/poterya-1596750896.html

Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок

Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок

Самый главный риск — покупка в ипотеку не новостройки, а вторичного жилья. В этом случае любые нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:11

2021-02-10T01:11

2021-02-10T10:49

алексей кричевский

россия

ипотека

жилье

общество

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Перечислены риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самый главный риск — покупка в ипотеку не новостройки, а вторичного жилья. В этом случае любые нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если покупатель невиновен, рассказал "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Другое дело — покупка "вторички". В этом случае против покупателя может сыграть все что угодно: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Бывают подводные камни при продаже наследованного имущества, при первой сделке после приватизации, а также если жилье было в ренте. Даже покупка с участием материнского капитала может стать минусом для новых собственников. Поэтому если у покупателя есть хоть малейшие сомнения, то сделку стоит приостановить или отменить. Лучше всего максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, наняв опытного брокера или юриста. В идеале сделка должна быть нотариально заверенной — как правило, нотариусы страхуют куплю-продажу жилья на всю сумму, заключил Кричевский.

https://ria.ru/20210204/kvitantsii-1595941171.html

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2021

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алексей кричевский, россия, ипотека, жилье, общество