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Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок
Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок
Самый главный риск — покупка в ипотеку не новостройки, а вторичного жилья. В этом случае любые нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T01:11
2021-02-10T10:49
алексей кричевский
россия
ипотека
жилье
общество
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Перечислены риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самый главный риск — покупка в ипотеку не новостройки, а вторичного жилья. В этом случае любые нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если покупатель невиновен, рассказал "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Другое дело — покупка "вторички". В этом случае против покупателя может сыграть все что угодно: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Бывают подводные камни при продаже наследованного имущества, при первой сделке после приватизации, а также если жилье было в ренте. Даже покупка с участием материнского капитала может стать минусом для новых собственников. Поэтому если у покупателя есть хоть малейшие сомнения, то сделку стоит приостановить или отменить. Лучше всего максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, наняв опытного брокера или юриста. В идеале сделка должна быть нотариально заверенной — как правило, нотариусы страхуют куплю-продажу жилья на всю сумму, заключил Кричевский.
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алексей кричевский, россия, ипотека, жилье, общество

Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок

01:11 10.02.2021 (обновлено: 10:49 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самый главный риск — покупка в ипотеку не новостройки, а вторичного жилья. В этом случае любые нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если покупатель невиновен, рассказал "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"С новостройками все предельно просто — никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи. Отсутствие страховки также не является поводом для расторжения ипотечного договора, но может повлиять на ставку по кредиту в отрицательную сторону", — рассказал он.
Другое дело — покупка "вторички". В этом случае против покупателя может сыграть все что угодно: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Бывают подводные камни при продаже наследованного имущества, при первой сделке после приватизации, а также если жилье было в ренте. Даже покупка с участием материнского капитала может стать минусом для новых собственников.
Поэтому если у покупателя есть хоть малейшие сомнения, то сделку стоит приостановить или отменить. Лучше всего максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, наняв опытного брокера или юриста. В идеале сделка должна быть нотариально заверенной — как правило, нотариусы страхуют куплю-продажу жилья на всю сумму, заключил Кричевский.
Спальный район - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:15
Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете
 
Алексей КричевскийРоссияИпотекаЖильеОбщество
 
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