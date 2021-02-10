Мосприрода рассказала, как помогает животным пережить морозы
14:47 10.02.2021 (обновлено: 14:56 10.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПтица у кормушки в парке "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. При наступлении морозов в лесопарках Москвы птиц, белок и зайцев подкармливают, а также готовят искусственные укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В департаменте отметили, что в процессе длительных эволюционных процессов животные адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время.
"Для поддержания стабильной численности и биологического разнообразия столицы ГПБУ "Мосприрода" проводит различные биотехнические мероприятия, в том числе подкормку животных в зимнее время при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Специалисты Мосприроды таким образом поддерживают птиц, белок и зайцев", - рассказали в пресс-службе.
Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия, уточнили в департаменте. Однако, чтобы помочь некоторым птицам защититься от мороза, на деревьях развешивают искусственные гнездовья: дуплянки, скворечники, синичники. "В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А после зимних холодов, с приходом весны облюбовать один из них для устройства гнезда. Крупные дуплянки могут использовать белки", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты уточнили, что зимующие птицы, которые обладают высоким обменом веществ, высокой температурой тела и имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.
Обход всех подведомственных природных территорий ведется в ежедневном режиме независимо от погоды, заключили в Мосприроды.