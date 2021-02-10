Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210210/pomosch-1596830717.html
Мосприрода рассказала, как помогает животным пережить морозы
Мосприрода рассказала, как помогает животным пережить морозы
При наступлении морозов в лесопарках Москвы птиц, белок и зайцев подкармливают, а также готовят искусственные укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:47
2021-02-10T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
мосприрода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588234113_0:303:3007:1994_1920x0_80_0_0_ad5cb3995ce7e55f890cab1292599fbf.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. При наступлении морозов в лесопарках Москвы птиц, белок и зайцев подкармливают, а также готовят искусственные укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте отметили, что в процессе длительных эволюционных процессов животные адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время."Для поддержания стабильной численности и биологического разнообразия столицы ГПБУ "Мосприрода" проводит различные биотехнические мероприятия, в том числе подкормку животных в зимнее время при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Специалисты Мосприроды таким образом поддерживают птиц, белок и зайцев", - рассказали в пресс-службе.Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия, уточнили в департаменте. Однако, чтобы помочь некоторым птицам защититься от мороза, на деревьях развешивают искусственные гнездовья: дуплянки, скворечники, синичники. "В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А после зимних холодов, с приходом весны облюбовать один из них для устройства гнезда. Крупные дуплянки могут использовать белки", - рассказали в пресс-службе.Специалисты уточнили, что зимующие птицы, которые обладают высоким обменом веществ, высокой температурой тела и имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.Обход всех подведомственных природных территорий ведется в ежедневном режиме независимо от погоды, заключили в Мосприроды.
https://ria.ru/20210126/ptitsy-1595666953.html
https://ria.ru/20201117/ptitsy-1585359289.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588234113_348:0:3007:1994_1920x0_80_0_0_ef299dfad7683fde691eec609f7d5ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мосприрода, москва, общество

Мосприрода рассказала, как помогает животным пережить морозы

14:47 10.02.2021 (обновлено: 14:56 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПтица у кормушки в парке "Сокольники" в Москве
Птица у кормушки в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. При наступлении морозов в лесопарках Москвы птиц, белок и зайцев подкармливают, а также готовят искусственные укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В департаменте отметили, что в процессе длительных эволюционных процессов животные адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время.
Девушка кормит птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 09:10Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода рассказала, какие перелетные птицы остались на зиму в Москве
"Для поддержания стабильной численности и биологического разнообразия столицы ГПБУ "Мосприрода" проводит различные биотехнические мероприятия, в том числе подкормку животных в зимнее время при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Специалисты Мосприроды таким образом поддерживают птиц, белок и зайцев", - рассказали в пресс-службе.
Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия, уточнили в департаменте. Однако, чтобы помочь некоторым птицам защититься от мороза, на деревьях развешивают искусственные гнездовья: дуплянки, скворечники, синичники. "В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А после зимних холодов, с приходом весны облюбовать один из них для устройства гнезда. Крупные дуплянки могут использовать белки", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты уточнили, что зимующие птицы, которые обладают высоким обменом веществ, высокой температурой тела и имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.
Обход всех подведомственных природных территорий ведется в ежедневном режиме независимо от погоды, заключили в Мосприроды.
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 14:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Экологи "Мосприроды" рассказали, как подкармливать птиц зимой
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияМосприродаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния