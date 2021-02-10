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В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19
В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:18
2021-02-10T21:18
2021-02-10T23:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
александр беглов
распространение коронавируса
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление.Как сообщили в городской администрации, 12 февраля вновь смогут открыться фуд-корты "при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50 процентов столов".Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешили увеличить с 50 до 75 процентов.Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.Петербургские предприятия общепита, кроме фуд-кортов, принимают посетителей круглосуточно с 30 января.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов
внес изменения в соответствующее постановление.
Как сообщили в городской администрации, 12 февраля вновь смогут открыться фуд-корты "при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50 процентов столов".
Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешили увеличить с 50 до 75 процентов.
Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.
"Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов", — говорится в сообщении.
Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.
Петербургские предприятия общепита, кроме фуд-кортов, принимают посетителей круглосуточно с 30 января.