https://ria.ru/20210210/peterburg-1596905957.html

В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19

В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:18

2021-02-10T21:18

2021-02-10T23:21

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

александр беглов

распространение коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление.Как сообщили в городской администрации, 12 февраля вновь смогут открыться фуд-корты "при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50 процентов столов".Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешили увеличить с 50 до 75 процентов.Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.Петербургские предприятия общепита, кроме фуд-кортов, принимают посетителей круглосуточно с 30 января.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург