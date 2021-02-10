Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/peterburg-1596905957.html
В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19
В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:18
2021-02-10T23:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
александр беглов
распространение коронавируса
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:13:3115:1765_1920x0_80_0_0_984a569441f762090c426b8b4f7eb58c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление.Как сообщили в городской администрации, 12 февраля вновь смогут открыться фуд-корты "при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50 процентов столов".Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешили увеличить с 50 до 75 процентов.Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.Петербургские предприятия общепита, кроме фуд-кортов, принимают посетителей круглосуточно с 30 января.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5ebd00d02e83d4286693e4c4e64e73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург

В Петербурге ослабили ограничения из-за COVID-19

21:18 10.02.2021 (обновлено: 23:21 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге
Закрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление.
Как сообщили в городской администрации, 12 февраля вновь смогут открыться фуд-корты "при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50 процентов столов".
Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешили увеличить с 50 до 75 процентов.
Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.
"Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов", — говорится в сообщении.
Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.
Петербургские предприятия общепита, кроме фуд-кортов, принимают посетителей круглосуточно с 30 января.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния