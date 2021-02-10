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Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T04:17
2021-02-10T09:17
пенсии
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.Также политик предложил увеличить с десяти процентов до 22-х взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 миллиона рублей в год.Кроме того, глава "Справедливой России" выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.
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пенсии, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество

Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян

04:17 10.02.2021 (обновлено: 09:17 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.

"Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", — сказал Миронов.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.
Также политик предложил увеличить с десяти процентов до 22-х взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 миллиона рублей в год.
Кроме того, глава "Справедливой России" выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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ПенсииСергей МироновПенсионный фонд РФСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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