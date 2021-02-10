Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:17 10.02.2021 (обновлено: 09:17 10.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.
"Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", — сказал Миронов.
По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.
Также политик предложил увеличить с десяти процентов до 22-х взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 миллиона рублей в год.
Кроме того, глава "Справедливой России" выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.
Вчера, 12:48В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий