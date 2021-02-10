https://ria.ru/20210210/pensii-1596758827.html

Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян

Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян

Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T04:17

2021-02-10T04:17

2021-02-10T09:17

пенсии

сергей миронов

пенсионный фонд рф

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.Также политик предложил увеличить с десяти процентов до 22-х взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 миллиона рублей в год.Кроме того, глава "Справедливой России" выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20210209/pensii-1596656494.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсии, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество