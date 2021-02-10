В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
06:01 10.02.2021 (обновлено: 08:51 10.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой на попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта республиканского подразделения министерства.
С требованием блокировки ранее выступило посольство Украины в Вашингтоне совместно с МИД и генконсульством страны в Сан-Франциско. Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее обращение к руководству Twitter. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные".
"Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. <...> Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья", — прокомментировал РИА Новости Березовский.
По его словам, в Twitter-аккаунте крымского диппредставительства публикуют исключительно проверенную и достоверную информацию. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.