https://ria.ru/20210210/otvet-1596760284.html

В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт

В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт

Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой на попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:01

2021-02-10T06:01

2021-02-10T08:51

россия

владимир ельченко

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

сша

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой на попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта республиканского подразделения министерства.С требованием блокировки ранее выступило посольство Украины в Вашингтоне совместно с МИД и генконсульством страны в Сан-Франциско. Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее обращение к руководству Twitter. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные".По его словам, в Twitter-аккаунте крымского диппредставительства публикуют исключительно проверенную и достоверную информацию. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.

https://ria.ru/20210206/krym-1596344958.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

сша

киев

украина

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2021

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