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В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой на попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:01
2021-02-10T08:51
россия
владимир ельченко
владимир путин
симферополь
республика крым
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оон
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой на попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта республиканского подразделения министерства.С требованием блокировки ранее выступило посольство Украины в Вашингтоне совместно с МИД и генконсульством страны в Сан-Франциско. Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее обращение к руководству Twitter. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные".По его словам, в Twitter-аккаунте крымского диппредставительства публикуют исключительно проверенную и достоверную информацию. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
https://ria.ru/20210206/krym-1596344958.html
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россия, владимир ельченко, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, сша, киев, twitter, украина, в мире

В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт

06:01 10.02.2021 (обновлено: 08:51 10.02.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой на попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта республиканского подразделения министерства.
С требованием блокировки ранее выступило посольство Украины в Вашингтоне совместно с МИД и генконсульством страны в Сан-Франциско. Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее обращение к руководству Twitter. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные".

"Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. <...> Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья", — прокомментировал РИА Новости Березовский.

По его словам, в Twitter-аккаунте крымского диппредставительства публикуют исключительно проверенную и достоверную информацию. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
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РоссияВладимир ЕльченкоВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНСШАКиевTwitterУкраинаВ мире
 
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