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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/nevskiy-1596881942.html
РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского
РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского
Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:27
2021-02-10T18:27
религия и мировоззрение
санкт-петербургская митрополия
новости - религия и мировоззрение
александр невский
русская православная церковь
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263). Портал anevsky800.ru создан при участии Санкт-Петербургской митрополии."Запуск сайта, посвященного масштабному юбилею, был просто необходим. Он станет удобной платформой для получения информации о главных мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, покажет, что происходит в других регионах России, продемонстрирует федеральный уровень наших основных мероприятий. Напомню, Санкт-Петербург объявлен одним из главных центров празднования юбилея", - рассказала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова, слова которой приводятся на сайте РПЦ.На портале будут размещаться не только петербургские новости, публикации, видео и фоторепортажи, посвященные святому, но и наиболее интересная информация из регионов и зарубежья. В том числе интервью, исследования, размышления историков, публицистов и просто известных личностей, отклик молодежи."Для петербуржцев и гостей Северной столицы будет удобно воспользоваться календарем основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и Ленинградской бласти, который будет пополняться. В календарь событий вошли мероприятия, утвержденные оргкомитетом празднования юбилея", - сообщили в митрополии.
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санкт-петербургская митрополия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург

РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского

18:27 10.02.2021
 
© РИА Новости / Валентин ШияновскийРепродукция картины "Александр Невский". Центральная часть триптиха
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Валентин Шияновский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263). Портал anevsky800.ru создан при участии Санкт-Петербургской митрополии.
"Запуск сайта, посвященного масштабному юбилею, был просто необходим. Он станет удобной платформой для получения информации о главных мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, покажет, что происходит в других регионах России, продемонстрирует федеральный уровень наших основных мероприятий. Напомню, Санкт-Петербург объявлен одним из главных центров празднования юбилея", - рассказала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова, слова которой приводятся на сайте РПЦ.
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На портале будут размещаться не только петербургские новости, публикации, видео и фоторепортажи, посвященные святому, но и наиболее интересная информация из регионов и зарубежья. В том числе интервью, исследования, размышления историков, публицистов и просто известных личностей, отклик молодежи.
"Для петербуржцев и гостей Северной столицы будет удобно воспользоваться календарем основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и Ленинградской бласти, который будет пополняться. В календарь событий вошли мероприятия, утвержденные оргкомитетом празднования юбилея", - сообщили в митрополии.
 
Религия и мировоззрениеСанкт-Петербургская митрополияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРусская православная церковьСанкт-Петербург
 
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