https://ria.ru/20210210/nevskiy-1596881942.html

РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского

РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского

Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:27

2021-02-10T18:27

2021-02-10T18:27

религия и мировоззрение

санкт-петербургская митрополия

новости - религия и мировоззрение

александр невский

русская православная церковь

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263). Портал anevsky800.ru создан при участии Санкт-Петербургской митрополии."Запуск сайта, посвященного масштабному юбилею, был просто необходим. Он станет удобной платформой для получения информации о главных мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, покажет, что происходит в других регионах России, продемонстрирует федеральный уровень наших основных мероприятий. Напомню, Санкт-Петербург объявлен одним из главных центров празднования юбилея", - рассказала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова, слова которой приводятся на сайте РПЦ.На портале будут размещаться не только петербургские новости, публикации, видео и фоторепортажи, посвященные святому, но и наиболее интересная информация из регионов и зарубежья. В том числе интервью, исследования, размышления историков, публицистов и просто известных личностей, отклик молодежи."Для петербуржцев и гостей Северной столицы будет удобно воспользоваться календарем основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и Ленинградской бласти, который будет пополняться. В календарь событий вошли мероприятия, утвержденные оргкомитетом празднования юбилея", - сообщили в митрополии.

https://ria.ru/20210128/khmeymim-1594937947.html

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санкт-петербургская митрополия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург