https://ria.ru/20210210/nevskiy-1596881942.html
РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского
РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского
Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:27
2021-02-10T18:27
2021-02-10T18:27
религия и мировоззрение
санкт-петербургская митрополия
новости - религия и мировоззрение
александр невский
русская православная церковь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0be3819996ba61d380b37ff30801bb1.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263). Портал anevsky800.ru создан при участии Санкт-Петербургской митрополии."Запуск сайта, посвященного масштабному юбилею, был просто необходим. Он станет удобной платформой для получения информации о главных мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, покажет, что происходит в других регионах России, продемонстрирует федеральный уровень наших основных мероприятий. Напомню, Санкт-Петербург объявлен одним из главных центров празднования юбилея", - рассказала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова, слова которой приводятся на сайте РПЦ.На портале будут размещаться не только петербургские новости, публикации, видео и фоторепортажи, посвященные святому, но и наиболее интересная информация из регионов и зарубежья. В том числе интервью, исследования, размышления историков, публицистов и просто известных личностей, отклик молодежи."Для петербуржцев и гостей Северной столицы будет удобно воспользоваться календарем основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и Ленинградской бласти, который будет пополняться. В календарь событий вошли мероприятия, утвержденные оргкомитетом празднования юбилея", - сообщили в митрополии.
https://ria.ru/20210128/khmeymim-1594937947.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a1d4a9730399103cc66607bb1a73a628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургская митрополия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в среду запустила специальный портал, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263). Портал anevsky800.ru
создан при участии Санкт-Петербургской митрополии.
"Запуск сайта, посвященного масштабному юбилею, был просто необходим. Он станет удобной платформой для получения информации о главных мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, покажет, что происходит в других регионах России, продемонстрирует федеральный уровень наших основных мероприятий. Напомню, Санкт-Петербург объявлен одним из главных центров празднования юбилея", - рассказала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова, слова которой приводятся на сайте РПЦ.
На портале будут размещаться не только петербургские новости, публикации, видео и фоторепортажи, посвященные святому, но и наиболее интересная информация из регионов и зарубежья. В том числе интервью, исследования, размышления историков, публицистов и просто известных личностей, отклик молодежи.
"Для петербуржцев и гостей Северной столицы будет удобно воспользоваться календарем основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и Ленинградской бласти, который будет пополняться. В календарь событий вошли мероприятия, утвержденные оргкомитетом празднования юбилея", - сообщили в митрополии.