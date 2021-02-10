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Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель
Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель
Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:21
2021-02-10T16:21
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов, которая, вероятно, сохранится до конца года, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.Во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года.Он объяснил, что комфортная цена добычи сланцевой нефти для американских компаний составляет приблизительно 45 долларов за баррель, а когда стоимость преодолевает отметку в 60 долларов, на рынок выбрасывается дополнительный объем нефти, что влечет за собой падение цены.По мнению эксперта, текущая цена в 60 долларов устраивает и бюджет РФ, и отечественные и иностранные нефтяные компании. Шмаль также отметил, что такой уровень цен может продержаться до конца года, в зависимости от мировых темпов экономического развития.
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цены на нефть, brent, экономика

Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель

16:21 10.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей СубботинПриобское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе
Приобское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов, которая, вероятно, сохранится до конца года, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
Во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года.
"Я думаю, что в ближайшее время - это фантазия, мое мнение, что комфортная цена - 80 долларов",- отметил он в ходе пресс-конференции "Ситуация в нефтегазовой отрасли экономики: проблемы и перспективы", отвечая на вопрос о том, может ли цена на нефть достигнуть 100 долларов за баррель к летнему сезону.
Он объяснил, что комфортная цена добычи сланцевой нефти для американских компаний составляет приблизительно 45 долларов за баррель, а когда стоимость преодолевает отметку в 60 долларов, на рынок выбрасывается дополнительный объем нефти, что влечет за собой падение цены.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 08:00
Движение вверх: как долго будет дорожать нефть
По мнению эксперта, текущая цена в 60 долларов устраивает и бюджет РФ, и отечественные и иностранные нефтяные компании. Шмаль также отметил, что такой уровень цен может продержаться до конца года, в зависимости от мировых темпов экономического развития.
"Цена в 60 долларов за бочку вполне сегодня приемлемая, и она может сохраниться достаточно долго, во всяком случае до конца года, но это будет зависеть от развития мировой экономики, и прежде всего, экономики Китая", - указал он.
 
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