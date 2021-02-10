https://ria.ru/20210210/neft-1596853596.html
Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель
Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель
Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:21
2021-02-10T16:21
2021-02-10T16:21
цены на нефть
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591943629_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ac1b5eb86659d80367fffe9f66175fcb.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов, которая, вероятно, сохранится до конца года, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.Во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года.Он объяснил, что комфортная цена добычи сланцевой нефти для американских компаний составляет приблизительно 45 долларов за баррель, а когда стоимость преодолевает отметку в 60 долларов, на рынок выбрасывается дополнительный объем нефти, что влечет за собой падение цены.По мнению эксперта, текущая цена в 60 долларов устраивает и бюджет РФ, и отечественные и иностранные нефтяные компании. Шмаль также отметил, что такой уровень цен может продержаться до конца года, в зависимости от мировых темпов экономического развития.
https://ria.ru/20210210/neft-1596689283.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591943629_0:0:1785:1338_1920x0_80_0_0_e814c0cc2e2442c799c19c780a5d6900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, экономика
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов, которая, вероятно, сохранится до конца года, считает президент Союза нефтегазопромышленников России
Геннадий Шмаль.
Во вторник стоимость нефти марки Brent
поднялась выше 61 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года.
"Я думаю, что в ближайшее время - это фантазия, мое мнение, что комфортная цена - 80 долларов",- отметил он в ходе пресс-конференции "Ситуация в нефтегазовой отрасли экономики: проблемы и перспективы", отвечая на вопрос о том, может ли цена на нефть достигнуть 100 долларов за баррель к летнему сезону.
Он объяснил, что комфортная цена добычи сланцевой нефти для американских компаний составляет приблизительно 45 долларов за баррель, а когда стоимость преодолевает отметку в 60 долларов, на рынок выбрасывается дополнительный объем нефти, что влечет за собой падение цены.
По мнению эксперта, текущая цена в 60 долларов устраивает и бюджет РФ, и отечественные и иностранные нефтяные компании. Шмаль также отметил, что такой уровень цен может продержаться до конца года, в зависимости от мировых темпов экономического развития.
"Цена в 60 долларов за бочку вполне сегодня приемлемая, и она может сохраниться достаточно долго, во всяком случае до конца года, но это будет зависеть от развития мировой экономики, и прежде всего, экономики Китая", - указал он.