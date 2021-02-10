https://ria.ru/20210210/neft-1596853596.html

Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель

Эксперт оценил вероятность роста цены на нефть до ста долларов за баррель

Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:21

2021-02-10T16:21

2021-02-10T16:21

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов, которая, вероятно, сохранится до конца года, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.Во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года.Он объяснил, что комфортная цена добычи сланцевой нефти для американских компаний составляет приблизительно 45 долларов за баррель, а когда стоимость преодолевает отметку в 60 долларов, на рынок выбрасывается дополнительный объем нефти, что влечет за собой падение цены.По мнению эксперта, текущая цена в 60 долларов устраивает и бюджет РФ, и отечественные и иностранные нефтяные компании. Шмаль также отметил, что такой уровень цен может продержаться до конца года, в зависимости от мировых темпов экономического развития.

https://ria.ru/20210210/neft-1596689283.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика