https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596886987.html

Захарова заявила, что у Навального нет совести

Захарова заявила, что у Навального нет совести

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Алексей Навальный не может быть назван "узником совести". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:53

2021-02-10T18:53

2021-02-10T18:53

россия

мария захарова

алексей навальный

германия

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Алексей Навальный не может быть назван "узником совести".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Она уточнила, что Россия не может расценивать действия вовлеченных стран "иначе как противоречащую международно-правовым принципам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов с целью вмешательства во внутренние дела страны".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

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россия, мария захарова, алексей навальный, германия, общество