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Захарова заявила, что у Навального нет совести
Захарова заявила, что у Навального нет совести
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Алексей Навальный не может быть назван "узником совести". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:53
2021-02-10T18:53
россия
мария захарова
алексей навальный
германия
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Алексей Навальный не может быть назван "узником совести".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Она уточнила, что Россия не может расценивать действия вовлеченных стран "иначе как противоречащую международно-правовым принципам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов с целью вмешательства во внутренние дела страны".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, мария захарова, алексей навальный, германия, общество

Захарова заявила, что у Навального нет совести

18:53 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Алексей Навальный не может быть назван "узником совести".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.

"Хотела бы сказать, что оказывали поддержку либо были вовлечены в эту кампанию и западные СМИ..., а также неправительственные организации: Amnesty International, которая назвала Навального "узником совести". Это просто оксюморон - нельзя назвать "узником совести" человека, у которого совести нет, потому что он врет", - сказала Захарова в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Она уточнила, что Россия не может расценивать действия вовлеченных стран "иначе как противоречащую международно-правовым принципам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов с целью вмешательства во внутренние дела страны".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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РоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйГерманияОбщество
 
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