https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596774449.html
Леонида Волкова объявили в международный розыск
Леонида Волкова объявили в международный розыск
Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:06
2021-02-10T10:06
2021-02-10T12:54
замена условного срока навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/117180/25/1171802575_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_2fe5717f4a5e34ad26565cb51cfebc59.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.Волкова обвиняют в склонении подростков к противоправным действиям, за что грозит до трех лет лишения свободы.Следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные митинги прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции состоялись в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210209/arest-1596677563.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/117180/25/1171802575_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_257c0b4d5ef4b951e5fedb78c4681493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замена условного срока навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК
просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
Волкова обвиняют в склонении подростков к противоправным действиям, за что грозит до трех лет лишения свободы.
Следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.
СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Несогласованные митинги прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции состоялись в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.