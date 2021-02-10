https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596774449.html

Леонида Волкова объявили в международный розыск

Леонида Волкова объявили в международный розыск

Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:06

2021-02-10T10:06

2021-02-10T12:54

замена условного срока навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.Волкова обвиняют в склонении подростков к противоправным действиям, за что грозит до трех лет лишения свободы.Следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные митинги прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции состоялись в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210209/arest-1596677563.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия