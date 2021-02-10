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Леонида Волкова объявили в международный розыск
Леонида Волкова объявили в международный розыск
Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:06
2021-02-10T12:54
замена условного срока навального
алексей навальный
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.Волкова обвиняют в склонении подростков к противоправным действиям, за что грозит до трех лет лишения свободы.Следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные митинги прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции состоялись в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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замена условного срока навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Леонида Волкова объявили в международный розыск

10:06 10.02.2021 (обновлено: 12:54 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлава штаба Навального Леонид Волков
Глава штаба Навального Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Леонида Волкова объявили в международный розыск, СК просит заочно арестовать его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
Волкова обвиняют в склонении подростков к противоправным действиям, за что грозит до трех лет лишения свободы.
Следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.
СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Несогласованные митинги прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции состоялись в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 14:32
Суд признал законным домашний арест пресс-секретаря Навального
 
Замена условного срока НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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