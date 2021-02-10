https://ria.ru/20210210/navalnaya-1596906465.html

Навальная прибыла в Германию с частным визитом

Навальная прибыла в Германию с частным визитом

Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:26

2021-02-10T21:26

2021-02-10T23:24

юлия навальная

алексей навальный

германия

lufthansa

в мире

франкфурт-на-майне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596854379_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_94e425704ab5271882b3ad4a7b090a5f.jpg

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги.Навальная после прилета некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры уже покинули ее и прошли погранконтроль, рассказал в среду РИА Новости один из пассажиров.По словам пассажира, летевшего тем же рейсом, Навальная "оставалась в транзитной зоне, когда другие уже проходили контроль". Причина этого не уточняется.При этом позднее несколько пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали не известны.Ранее адвокат Навальной Вероника Полякова, комментируя информацию СМИ, что Юлия покинула Москву и улетела в Германию, сообщила РИА Новости, что ничего не знает об этом. Сообщения о вылете Навальной в ФРГ также отказались комментировать в немецком кабмине и в авиакомпании Lufthansa.

https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

германия

франкфурт-на-майне

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия навальная, алексей навальный, германия, lufthansa , в мире, франкфурт-на-майне