https://ria.ru/20210210/navalnaya-1596906465.html
Навальная прибыла в Германию с частным визитом
Навальная прибыла в Германию с частным визитом
Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:26
2021-02-10T21:26
2021-02-10T23:24
юлия навальная
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги.Навальная после прилета некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры уже покинули ее и прошли погранконтроль, рассказал в среду РИА Новости один из пассажиров.По словам пассажира, летевшего тем же рейсом, Навальная "оставалась в транзитной зоне, когда другие уже проходили контроль". Причина этого не уточняется.При этом позднее несколько пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали не известны.Ранее адвокат Навальной Вероника Полякова, комментируя информацию СМИ, что Юлия покинула Москву и улетела в Германию, сообщила РИА Новости, что ничего не знает об этом. Сообщения о вылете Навальной в ФРГ также отказались комментировать в немецком кабмине и в авиакомпании Lufthansa.
https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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юлия навальная, алексей навальный, германия, lufthansa , в мире, франкфурт-на-майне