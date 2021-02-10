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Навальная прибыла в Германию с частным визитом
Навальная прибыла в Германию с частным визитом
Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:26
2021-02-10T23:24
юлия навальная
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги.Навальная после прилета некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры уже покинули ее и прошли погранконтроль, рассказал в среду РИА Новости один из пассажиров.По словам пассажира, летевшего тем же рейсом, Навальная "оставалась в транзитной зоне, когда другие уже проходили контроль". Причина этого не уточняется.При этом позднее несколько пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали не известны.Ранее адвокат Навальной Вероника Полякова, комментируя информацию СМИ, что Юлия покинула Москву и улетела в Германию, сообщила РИА Новости, что ничего не знает об этом. Сообщения о вылете Навальной в ФРГ также отказались комментировать в немецком кабмине и в авиакомпании Lufthansa.
https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html
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юлия навальная, алексей навальный, германия, lufthansa , в мире, франкфурт-на-майне

Навальная прибыла в Германию с частным визитом

21:26 10.02.2021 (обновлено: 23:24 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги.

"По информации Spiegel Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте", - пишет издание, указав, что "в Берлине говорят о частном визите в Германию".

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Навальная после прилета некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры уже покинули ее и прошли погранконтроль, рассказал в среду РИА Новости один из пассажиров.
По словам пассажира, летевшего тем же рейсом, Навальная "оставалась в транзитной зоне, когда другие уже проходили контроль". Причина этого не уточняется.
При этом позднее несколько пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали не известны.
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Ранее адвокат Навальной Вероника Полякова, комментируя информацию СМИ, что Юлия покинула Москву и улетела в Германию, сообщила РИА Новости, что ничего не знает об этом. Сообщения о вылете Навальной в ФРГ также отказались комментировать в немецком кабмине и в авиакомпании Lufthansa.
 
Юлия НавальнаяАлексей НавальныйГерманияLufthansaВ миреФранкфурт-на-Майне
 
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