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В России ответили на заявление Украины о самолетах НАТО над Крымом
В России ответили на заявление Украины о самолетах НАТО над Крымом
Российские парламентарии осудили призыв Киева использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:28
2021-02-10T23:33
денис шмыгаль
владислав криклий
черноморский регион
михаил шеремет
госдума рф
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские парламентарии осудили призыв Киева использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО. Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать так называемый Симферопольский район полетной информации для транспортировки войск, оборудования и грузов. К этому району Киев относит небо над Херсонской областью, Крымским полуостровом и всей центральной частью Черного моря."Зубы обломают"Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Украина своим высказыванием пытается развязать военный конфликт между Россией и НАТО. Он указал на утопичность предложения Криклия и отметил, что Североатлантический альянс не будет рисковать своими силами ради Украины.В Госдуме также прокомментировали украинское предложение. Замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин отметил несамостоятельность украинских властей во внешней политике."Это в очередной раз доказывает, что Украина является американским приспешником. Конечно же, такие заявления без внимания не останутся. Военного потенциала России, ее сил и средств на данном направлении достаточно для отражения агрессии любого противника, зубы обломают", — сказал Швыткин."Все может плачевно закончиться"Депутат Михаил Шеремет отметил, что подобные заявления Киева вызывают удивление, и напомнил, что самолетам НАТО для полетов в крымском воздушном пространстве придется запрашивать разрешения у России.Депутат также предостерег киевские власти от провокационных заявлений в адрес другого государства. "Пора уже киевским властям прекратить разевать рот на чужие территории. За столь вольные высказывания о российской территории нужно применять санкции. Западным странам же стоит осознать, что с Россией надо дружить, а не накалять градус, иначе все может плачевно закончиться", — заключил Шеремет.Депутат Валерий Аксенов подчеркнул, что украинцы распоряжаются территорией, которая им не принадлежит, а система ПВО не пропустит самолеты НАТО. "Я думаю, что таким заявлением они нас пробуют на слабо, чтобы понять, что мы можем. Пускай попробуют, а долетит ли их техника вообще до Крыма, вопрос интересный", — сказал он в комментарии КП.Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом рассказал о работе Киева над сотрудничеством НАТО в Черноморском регионе. Несколько совместных учений пройдут в текущем году, в том числе маневры в Одессе "Нерушимая стойкость" (Coherent Resilience).Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины в декабре 2014 года. В июне 2016-го вступление в НАТО было определено как одна из целей внешней политики страны. Также в феврале 2019 года курс Украины на евроинтеграцию и вхождение в альянс закрепили в Конституции. Таким образом, Украина шестое по счету государство в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Этот статус был введен в 2014 году и предназначен для развития более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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денис шмыгаль, владислав криклий, черноморский регион, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, нато

В России ответили на заявление Украины о самолетах НАТО над Крымом

19:28 10.02.2021 (обновлено: 23:33 10.02.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские парламентарии осудили призыв Киева использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать так называемый Симферопольский район полетной информации для транспортировки войск, оборудования и грузов.
К этому району Киев относит небо над Херсонской областью, Крымским полуостровом и всей центральной частью Черного моря.

"Зубы обломают"

Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Украина своим высказыванием пытается развязать военный конфликт между Россией и НАТО. Он указал на утопичность предложения Криклия и отметил, что Североатлантический альянс не будет рисковать своими силами ради Украины.
В Госдуме также прокомментировали украинское предложение. Замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин отметил несамостоятельность украинских властей во внешней политике.
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"Это в очередной раз доказывает, что Украина является американским приспешником. Конечно же, такие заявления без внимания не останутся. Военного потенциала России, ее сил и средств на данном направлении достаточно для отражения агрессии любого противника, зубы обломают", — сказал Швыткин.

"Все может плачевно закончиться"

Депутат Михаил Шеремет отметил, что подобные заявления Киева вызывают удивление, и напомнил, что самолетам НАТО для полетов в крымском воздушном пространстве придется запрашивать разрешения у России.
"Никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечат полную неприкосновенность российских границ и территории. Ни самолеты НАТО, ни Украины не будут летать над Крымом без нашего ведома и разрешения", — сказал он.
Депутат также предостерег киевские власти от провокационных заявлений в адрес другого государства.
"Пора уже киевским властям прекратить разевать рот на чужие территории. За столь вольные высказывания о российской территории нужно применять санкции. Западным странам же стоит осознать, что с Россией надо дружить, а не накалять градус, иначе все может плачевно закончиться", — заключил Шеремет.
Депутат Валерий Аксенов подчеркнул, что украинцы распоряжаются территорией, которая им не принадлежит, а система ПВО не пропустит самолеты НАТО.
"Я думаю, что таким заявлением они нас пробуют на слабо, чтобы понять, что мы можем. Пускай попробуют, а долетит ли их техника вообще до Крыма, вопрос интересный", — сказал он в комментарии КП.
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Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины в декабре 2014 года. В июне 2016-го вступление в НАТО было определено как одна из целей внешней политики страны. Также в феврале 2019 года курс Украины на евроинтеграцию и вхождение в альянс закрепили в Конституции. Таким образом, Украина шестое по счету государство в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Этот статус был введен в 2014 году и предназначен для развития более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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