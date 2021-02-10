https://ria.ru/20210210/migranty-1596771372.html

РБК: Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле

РБК: Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:37

2021-02-10T09:37

2021-02-10T13:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

виктория абрамченко

джамбулат хатуов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

рбк (медиагруппа)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594582538_0:0:3471:1952_1920x0_80_0_0_2c7589e2e126d2eb5e9d90a9bb8e0d25.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в этом году, пишет РБК со ссылкой на поручение от 8 февраля. Его подлинность изданию подтвердила представитель вице-премьера.Отмечается, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился с такой просьбой в письме к вице-премьеру. Он указал, что для выполнения ряда процессов нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении также указывалось, что аграрии обеспокоены возможностью дефицита рабочей силы. Одна из ее причин — это низкая эффективность привлечения рабочих из числа местных жителей.В Минсельхозе подчеркнули изданию, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества также обращались с просьбой привлечь иностранных рабочих.Ограничения на въезд иностранцев в Россию были приняты весной после начала пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения не распространялись на тех, кто привлекался как высококвалифицированный специалист, а также тех, кто участвовал в техобслуживании оборудования иностранного производства.

https://ria.ru/20201216/prognoz-1589464223.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктория абрамченко, джамбулат хатуов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), рбк (медиагруппа), экономика