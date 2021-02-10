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РБК: Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле
РБК: Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:37
2021-02-10T13:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктория абрамченко
джамбулат хатуов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в этом году, пишет РБК со ссылкой на поручение от 8 февраля. Его подлинность изданию подтвердила представитель вице-премьера.Отмечается, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился с такой просьбой в письме к вице-премьеру. Он указал, что для выполнения ряда процессов нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении также указывалось, что аграрии обеспокоены возможностью дефицита рабочей силы. Одна из ее причин — это низкая эффективность привлечения рабочих из числа местных жителей.В Минсельхозе подчеркнули изданию, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества также обращались с просьбой привлечь иностранных рабочих.Ограничения на въезд иностранцев в Россию были приняты весной после начала пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения не распространялись на тех, кто привлекался как высококвалифицированный специалист, а также тех, кто участвовал в техобслуживании оборудования иностранного производства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктория абрамченко, джамбулат хатуов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), рбк (медиагруппа), экономика

РБК: Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле

09:37 10.02.2021 (обновлено: 13:01 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в этом году, пишет РБК со ссылкой на поручение от 8 февраля. Его подлинность изданию подтвердила представитель вице-премьера.
Отмечается, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился с такой просьбой в письме к вице-премьеру. Он указал, что для выполнения ряда процессов нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении также указывалось, что аграрии обеспокоены возможностью дефицита рабочей силы. Одна из ее причин — это низкая эффективность привлечения рабочих из числа местных жителей.
В Минсельхозе подчеркнули изданию, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества также обращались с просьбой привлечь иностранных рабочих.
Ограничения на въезд иностранцев в Россию были приняты весной после начала пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения не распространялись на тех, кто привлекался как высококвалифицированный специалист, а также тех, кто участвовал в техобслуживании оборудования иностранного производства.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктория АбрамченкоДжамбулат ХатуовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РБК (медиагруппа)Экономика
 
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