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Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломата
Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломата
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметив, что приоритет... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:05
2021-02-10T11:05
2021-02-10T11:05
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметив, что приоритет деятельности министерства - углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник - День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.Премьер-министр добавил, что внешнеполитическая служба РФ обеспечивает продвижение национальных интересов, ведёт работу по поиску новых партнёров за рубежом, вносит вклад в создание условий для экономического и технологического подъёма страны."Особое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии. Необходимо стремиться к упрочению наших позиций в мировой экономике, содействовать привлечению иностранных инвестиций, осуществлять активное сопровождение крупных проектов отечественных компаний", - добавляется в сообщении.Мишустин подчеркнул, что в фокусе внимания должны оставаться обеспечение прав и интересов россиян за рубежом, защита русского языка, популяризация достижений культуры, развитие международных гуманитарных, научных и спортивных обменов.
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметив, что приоритет деятельности министерства - углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза
, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник - День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.
"Российские дипломаты с честью выполняют свой долг, достойно решают ответственные внешнеполитические задачи. Ключевым приоритетом деятельности министерства остаётся углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, реализация инициативы президента Российской Федерации В.В. Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", - говорится в сообщении.
Премьер-министр добавил, что внешнеполитическая служба РФ обеспечивает продвижение национальных интересов, ведёт работу по поиску новых партнёров за рубежом, вносит вклад в создание условий для экономического и технологического подъёма страны.
"Особое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии. Необходимо стремиться к упрочению наших позиций в мировой экономике, содействовать привлечению иностранных инвестиций, осуществлять активное сопровождение крупных проектов отечественных компаний", - добавляется в сообщении.
Мишустин подчеркнул, что в фокусе внимания должны оставаться обеспечение прав и интересов россиян за рубежом, защита русского языка, популяризация достижений культуры, развитие международных гуманитарных, научных и спортивных обменов.
"Убеждён, что коллектив министерства, дипломатических и консульских представительств будет и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов. Желаю вам здоровья, благополучия и новых трудовых свершений на благо Родины", - добавляется сообщении.