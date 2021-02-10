https://ria.ru/20210210/mid-1596783949.html

Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломата

Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломата

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметив, что приоритет... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:05

2021-02-10T11:05

2021-02-10T11:05

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметив, что приоритет деятельности министерства - углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник - День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.Премьер-министр добавил, что внешнеполитическая служба РФ обеспечивает продвижение национальных интересов, ведёт работу по поиску новых партнёров за рубежом, вносит вклад в создание условий для экономического и технологического подъёма страны."Особое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии. Необходимо стремиться к упрочению наших позиций в мировой экономике, содействовать привлечению иностранных инвестиций, осуществлять активное сопровождение крупных проектов отечественных компаний", - добавляется в сообщении.Мишустин подчеркнул, что в фокусе внимания должны оставаться обеспечение прав и интересов россиян за рубежом, защита русского языка, популяризация достижений культуры, развитие международных гуманитарных, научных и спортивных обменов.

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596777627.html

https://ria.ru/20210210/diplomat-1596768784.html

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин