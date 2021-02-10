https://ria.ru/20210210/mezentsev-1596857053.html

Дмитрий Мезенцев: о стратегии сотрудничества России и Белоруссии

Дмитрий Мезенцев: о стратегии сотрудничества России и Белоруссии

Накануне Дня дипломатического работника агентство РИА Новости пообщалось с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, узнало у него о нюансах работы на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:00

2021-02-10T17:00

2021-02-10T17:31

союзное государство

белорусская аэс

дмитрий мезенцев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

интервью

интервью - авторы

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Накануне Дня дипломатического работника агентство РИА Новости пообщалось с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, узнало у него о нюансах работы на дипломатическом посту в соседней стране, перспективах развития Союзного государства, полного возобновления транспортного сообщения между странами, совместных мерах по борьбе с COVID-19 и стимулированию экономик после пандемии– В России сегодня отмечают День дипломатического работника. В этой связи хотелось бы попросить вас поделиться своими впечатлениями от работы на посту посла России в Белоруссии. Белоруссия и Россия исторически, культурно близкие страны, говорят на одном языке. Облегчает ли это работу дипломатам или вносит дополнительные нюансы в деятельность, которые вам приходится учитывать?– Высоко ценю право быть причастным к российской дипломатической службе. Эта удивительная профессия дает возможность общаться с яркими людьми, получать от них новые знания, сверяя с ними позиции, возможно не без споров, высказывать свое мнение. Все это ради главного — защиты национальных интересов России, а для сотрудников нашего посольства – упрочения особых отношений с братской Беларусью. Мы стараемся, чтобы наш дом здесь, на Нововиленской, 1А, был открытым, приветливым, был "площадкой", где можно решать ключевые вопросы двусторонних отношений. Важно помнить, что потенциал Союзного договора, интеграционная работа в экономической сфере значимы для россиян и белорусов. Важно, чтобы для всех нас была родной земля от Бреста до Владивостока, Приморья, Камчатки. Россиянам и белорусам Союзный договор дает возможность работать, учиться, отдыхать, проходить лечение в наших странах – без каких-либо юридических и бюрократических препятствий. Каждый белорус, приезжая в Россию со своим паспортом, имеет такие же права и возможности, как и россиянин. Впрочем, как и россиянине, которые, приезжая в республику, чувствуют себя здесь комфортно, постигают ее историю, наслаждаются красотами, имеют возможность развивать отношения в бизнесе без ограничений.Мы в буквальном смысле слова разговариваем на одном языке и в большинстве случаев находимся на одинаковых позициях, в том числе в системе оценок вопросов международной повестки. Все это, конечно, очень помогает в работе.– Вместе с тем, несмотря на историческую и культурную близость стран, не исключено появление недопонимая, как в случае с негативно воспринятым частью белорусского общества комментарием из аккаунта посольства в Instagram Национального исторического музея по поводу роли в истории Белоруссии Тадеуша Костюшко…– Что ж, если этот эпизод видится важным, отмечу: один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из "постсоветского поколения", посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию. При этом хочу подчеркнуть, что всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае – века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го. Согласен с посылом МИДа Беларуси: такую работу надо делегировать профессиональным историкам. Ведь по итогам их профессиональных дискуссий нам интересно узнавать что-то новое. Столетия России, Беларуси, соседних стран столь многогранны и сложны, что давать им упрощенные, шаблонные оценки, пытаясь "подверстывать" эпизоды из ушедшей эпох к дню сегодняшнему, а, порой, к политически конъюнктурным "запросам", некорректно.Если мы хотим укреплять наши отношения, делать их более глубокими и масштабными, нужно не обижаться на события многосотлетней давности, и не переносить непонимание, а в ряде случаев, обиды и конфликты из прошлого в день нынешний. Вернее – обращаться к событиям и фактам, которые делают нас сплоченнее, сильнее. Как мы сегодня хотим вести диалог? Если кем-то ставится задача обострить спор, то в истории стран-соседей можно найти примеры, которые не сделают нас дружнее.Не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом. Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок (отдельных – ред.) событий далекой истории.Для всех нас, в том числе и для этого дипломата, возникший спор – еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова. В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за "холодное оружие", которое хранится и в исторических музеях, чтобы "рубить" направо и налево. Полагаю, в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко.– В Беларуси первой из зарубежных стран началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутником V". Готова ли Россия поставить дополнительные объемы в республику в рамках массовой вакцинации населения? Когда начнется выпуск российской вакцины на производственных площадях в Белоруссии?– Беларусь первой получила вакцину "Спутник V". Это стало решением президента России Владимира Путина по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Россия выполнила свои обязательства: первая партия препарата была доставлена в Минск в декабре ушедшего года. Сейчас законтрактованы поставки на первый квартал 2021 года. Речь идет о 340 тысячах однокомпонентных доз. Также успешно идет профессиональный разговор по организации производства "Спутника V" в республике не позднее марта.Поставки препарата из России, а также объемы, которые будут изготовлены на фармпроизводстве здесь, позволят добиться того уровня популяционного иммунитета населения республики, который даст возможность если не победить COVID-19, то сделать так, чтобы коронавирусная инфекция отступила.Недавно в январе была доставлена из Москвы партия в 30 тысяч, в ближайшие месяцы равными долями будет осуществлена поставка до 30 тысяч тестов, производимых московским предприятием "ДНК-Технологии". Вскоре ожидаем еще одну партию ПЦР-тестов – также на безвозмездной основе – по линии Роспотребнадзора. Это диагностические наборы для проведения также десятков тысяч исследований.Сегодня весь мир знает о высокой эффективности российских вакцин. Хотелось бы вновь поблагодарить белорусскую сторону за профессиональную апробацию и госрегистрацию "Спутника V". Мы видим успешную работу российских ученых, создавших "линейку" вакцин от коронавируса. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова в ходе визита в Минск 3 февраля передала коллегам партию нового препарата "ЭпиВакКорона". Сейчас у нас в стране завершаются испытания и третьей российской вакцины.Запрос на объем поставок препарата во втором-третьем кварталах будут определяться масштабом производства вакцины здесь, что позволит соотнести это с потребностями системы здравоохранения в Минске.Сотрудничество по противодействию COVID-19 – это еще один повод задуматься, насколько Беларусь и Россия важны друг для друга. Не следует лишний раз вспоминать о каких-то ранее возникавших спорах. Важнее, преодолев их, идти вперед, успешнее договариваться, понимая задачи, стоящие перед странами, – ради людей, ради того, чтобы мы вместе становились сильнее и конкурентоспособнее. "Постковидный" мир будет жестче, и те потери, которые национальные экономики уже понесли, проще преодолевать во взаимодействии, под эгидой Союзного государства, также в рамках СНГ, ЕАЭС, даже ШОС. Убежден, что стороны научились извлекать уроки из ненужных споров и "недоговоренностей", в большей степени готовы сегодня совместно идти вперед, в том числе по пути формирования единой промышленной, аграрной политики, сотрудничества налоговых систем, взаимодействия таможенных служб, по десяткам других направлений.– На недавней встрече в Москве премьеры России и Белоруссии говорили о необходимости в текущем году преодолеть падение взаимного торгового оборота, вызванное пандемией, восстановить в прежнем объеме экономические связи. Будут ли правительства двух стран предпринимать совместные или скоординированные действия для восстановления национальных экономик после пандемии и взаимного торгового оборота? Что это будут за меры и какие сектора экономик могут затронуть?– Руководство России и Беларуси очень внимательно относится к ситуации с взаимным товарооборотом. Хотелось бы обратить внимание на практику диалога национальных лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Состоявшиеся 26 января переговоры глав правительств Михаила Мишустина и Романа Головченко были предметными и содержательными. Детально обсуждены вопросы, без решения которых сложно говорить о расширении масштабов двустороннего взаимодействия. Работа, которая проделана правительствами в 2019 году, позволила добиться того качества сотрудничества, которого не было раньше.Взаимопонимание, которое достигнуто сегодня по принципиальным и значимым для обеих сторон вопросам формирования союзных программ, является основанием для ухода от ненужной конкуренции в одних и тех же производственных сферах (где пока не удается объединять усилия), становится фундаментом для объединения потенциалов предприятий реальной экономики, сближения подходов в рамках программ цифровизации, работы по десяткам других направлений.При этом очень важно взаимодействие регионов России и Беларуси, которые точнее видят структуру потребностей местных рынков и могут быстрее и напрямую договариваться, содействуя взаимовыгодному сотрудничеству. Такому сотрудничеству уделяют особое внимание главы верхних палат национальных парламентов Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. В 2019–2020 годах здесь побывали с визитами губернаторы 15 субъектов Российской Федерации. На состоявшемся в сентябре 2020 года VII Форуме регионов двух стран, даже при том, что из-за пандемии он прошел в режиме онлайн, было подписано контрактов более чем на 750 миллионов долларов. Это конкретные соглашения, которые позволяют зарабатывать предприятиям как в Беларуси, так и в России, а значит, сохранять рабочие места, выплачивать зарплаты, чтобы люди чувствовали реальные результаты нашего взаимодействия. Если реализовать договоренности, обозначенные по итогам визитов глав шести российских регионов (Приморья, Иркутской, Омской, Псковской, Брянской и Ленинградской областей) в сентябре 2020 года по поставкам белорусских автобусов, лифтов, широкой линейки другой промышленной продукции, то это позволит загрузить мощности флагманов белорусской промышленности заказами более чем на год.Полагаю, что на нынешнем этапе важно менять "почерк" взаимодействия – уходить от режима борьбы исключительно за выгоду от продаж сегодня той или иной продукции, выходя на создание совместных производств. Россияне по-прежнему подтверждают объемные заказы на комплектующие из Беларуси для готовой продукции своих производств, как и белорусские гиганты национальной промышленности системно закупают у нас комплектующие для большегрузных автомобилей, комбайнов, дорожной, коммунальной, строительной техники. Это взаимовыгодное и успешное сотрудничество. При этом поиск подходов, с которым согласны стороны в проведении единой промышленной политики, предусматривает иной масштаб совместных прикладных исследований, совершенствования инженерных и технологических школ, и конечно, совместного продвижения продукции на рынки третьих стран. Это одна из ключевых задач, особенно с учетом санкционного давления на Россию и Беларусь, которое не уменьшается.Важно отметить, что в ходе заседания Совета по науке и образованию при президенте России 8 февраля глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук доложил Владимиру Путину о том, что подписано масштабное соглашение о взаимодействии этого ведущего научного центра России с Национальной академией наук Беларуси по десяткам ключевых, стратегически важных для сторон направлений фундаментальных и прикладных научных исследований. Ученые из Беларуси могут включиться в работу и на новом научно-исследовательском ядерном реакторе ПИК, который только что введен в эксплуатацию в Гатчине. Это важно для республики, которая сегодня стала страной мирного атома – успешно завершена работа Госкорпорации "Росатом", которая вместе со своими белорусскими партнерами и коллегами обеспечила ввод в эксплуатацию станции в Островце в ноябре 2020 года.– Речь идет о создании новых совместных производств или о взаимном вхождении бизнесов двух стран в капиталы уже существующих предприятий? Идут ли переговоры об участии российской стороны в приватизации крупных белорусских предприятий?– Здесь нет противопоставления. Надо искать те формы сотрудничества, которые могут быть наиболее выгодны, и, главное, не мешают, а помогают производителям в наших странах. Тема привлечения российского капитала – в целях умножения промышленного потенциала в республике – должна прежде всего инициироваться белорусской стороной. Но это дорога с двусторонним движением, когда должен быть равноправно обеспечен взаимный интерес.Если мы говорим о стратегическом сотрудничестве, то важно делать шаги к снижению административных барьеров, сближению нормативной и законодательной базы, практик госрегулирования. Экономическая интеграция нужна не ради какой-то абстрактной цели, а нужна, потому что внешние вызовы столь значимы, что не учитывать их, невозможно. Работать в одиночку текущая ситуация в регионе и в мире уже не позволяет. Повторюсь, "постковидный" мир становится жестче, требования к странам выше, и сохранять, расширять свои позиции смогут те государства, которые в рамках союзов совместно защищают свои интересы, в том числе добиваясь нового позиционирования на рынках третьих стран.– На днях между странами восстановилось пассажирское железнодорожное сообщение, принято решение о расширении географии и частоты авиарейсов. Когда можно ждать следующего этапа активизации транспортного сообщения, нарушенного из-за пандемии, и его полного возобновления?– Давайте правильно оценим решение, принятое председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которое давно ждали граждане Беларуси и России. Это ответ на запрос бизнеса и студентов, обучающихся в вузах наших стран, и представителей многих сфер промышленности. Определенные ограничения в транспортном сообщении – это вынужденный ответ с учетом реального положения дел с коронавирусной инфекцией в каждой из стран. На данный момент возобновление железнодорожного и авиасообщения и нынешнем формате – это максимально взвешенный и возможный ответ, прежде всего, на запрос белорусской стороны.– Когда в Белоруссию может поступить очередной транш госкредита РФ в 0,5 миллиарда долларов? Как в России оценивают Белоруссию как заемщика, готовы ли оказывать финансовую поддержку и далее в случае такого запроса со стороны Минска?– Кредит был обозначен в размере 1,5 миллиарда долларов. Нет сомнений в том, что рабочее взаимодействие министерств финансов двух стран обеспечит согласование рабочих документов, и средства своевременно будут получены белорусской стороной. Беларусь является добросовестным плательщиком и по ранее взятым кредитам.Российской стороной также был учтен запрос о кредитном обеспечении ввода в строй Белорусской АЭС. Вы обратили внимание, сколь быстро достигнут рубеж выработки станцией первого миллиарда кВт/ч электроэнергии. Работающая АЭС в Островце уже позволяет пополнять белорусский бюджет, в то время как обязательства перед нашей страной в части погашения кредита будут исполняться позднее. Это серьезный плюс, который дает финансовую выгоду республике. Беларусь стала страной мирного атома, что гарантирует энергобезопасность государства, позволяет республике оставаться в роли экспортера электроэнергии. Хочется верить, что некоторые страны, выдвигающие, порой, претензии в отношении уровня безопасности АЭС, заявляющие об отказе быть покупателями на региональном энергорынке, пересмотрят свои позиции – также и с учетом реалий "постковидной" ситуации – если не в ближайшее время, то в перспективе.– Какие привлекательные условия готова российская сторона предложить Белоруссии при поставке нефти, которая, по-прежнему, не отказывается от идеи ее закупки у альтернативных поставщиков?– Уже обозначены индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России, который должен составить в текущем году свыше 1,5 миллиона тонн. Заявлено о таком сотрудничестве и на ближайшую перспективу. Соответствующее межправительственное соглашение будет подписано министрами транспорта в самое ближайшее время – под эгидой комиссии по обеспечению формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Прорабатывается пока на экспертном уровне и возможность поставок по этому маршруту других грузов.Что касается покупки или участия белорусской стороны в строительстве терминала в российском порту – тема видится перспективной, но требует детальной проработки, в том числе и ее финансового аспекта.– В прошлом году российская и белорусская стороны согласовали механизм межбюджетного трансферта при поставках нефти из РФ, который компенсировал Белоруссии премию российским компаниям-поставщикам нефти. Перечислила ли Россия в адрес Минска эту компенсацию, сколько она составила? Поскольку в текущем году такой механизм не предусмотрен, какие иные привлекательные условия готова российская сторона предложить Белоруссии, которая по-прежнему не отказывается от идеи закупки нефти у альтернативных поставщиков?– Важно отметить, что в декабре прошлого года все соглашения между российскими поставщиками нефти и белорусскими партнерами были подписаны в плановом режиме. Это касается и соглашения по поставкам газа. Как ранее отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, поставки энергоресурсов в страну в 2021 году обеспечены на взаимоприемлемых условиях.Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую "грязную" нефть.– Белорусская сторона выступает за скорейшее создание общего энергетического рынка с Россией, который бы предшествовал общему нефтегазовому рынку в ЕАЭС. Появится ли общий рынок в "двойке" раньше, чем в ЕАЭС?– Особенно важно на нынешнем этапе рассматривать экономическое взаимодействие Беларуси и России не в режиме сиюминутных выгод в том или ином сегменте товарооборота, а понимая стратегию нашего взаимодействия на годы вперед. Мы не можем воспринимать формирование единых рынков нефти и газа как исключительно вопрос "сопоставимых цен" на эти ресурсы в России и Беларуси. Вопрос и в формировании единых подходов к льготированию юридических и физических лиц потребителей газа. Мы должны видеть через призму становления единого энергорынка проблематику косвенных налогов, понимать долю расходов на энергоресурсы в конечной продукции, конкурентоспособной и за рубежами Союзного государства. В целом, проблема цены на энергоресурсы вписывается в большую задачу создания условий для совместной конкурентной борьбы наших экономик на внешних рынках. Мы понимаем, что единый энергорынок – это не только "близкая" цена, а сложный комплекс вопросов, к решению которых стороны приблизились, работая в 2019 году над интеграционной повесткой. Важно не останавливать эту работу, а продолжать профессиональный диалог на равноправной основе.Внешнее санкционное давление, "постковидная" ситуация, напряжение на продовольственных рынках и угрозы социальному благополучию граждан в ряде стран и регионов мира также обязывают нас быть предельно внимательными к запросам друг друга, уходить от сиюминутной конъюнктуры, каких-то обид и недоговоренностей в пользу решения стратегических задач.Наш потенциал взаимодействия таков, что Россия и Беларусь обязаны стать примером для стран ЕАЭС и по интеграционной повестке. Такая работа требует шлифовки, обновления, инвентаризации сделанного, но в качестве первичного задела эта работа завершена.– Получит ли продолжение в 2021 году работа над отраслевыми дорожными картами по углублению союзной интеграции и планируется ли вновь вернуть в двустороннюю повестку подписание главами государств программы углубленной интеграции в рамках Союзного государства?– Мы говорим о сближении подходов в экономической, налоговой, промышленной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах на равноправной основе баланса интересов, что позволит в свое время выйти на стратегические рубежи в экономической сфере, прописанные в Союзном договоре.Работа над союзными программами в рамках интеграционной повестки должна быть продолжена, по существу препятствий к этому нет. Российская сторона открыта к такому взаимодействию, ответ за белорусскими партнерами. Программа углубленной экономической интеграции в рамках Союзного государства по-прежнему актуальна. Полагаю, стороны не хотят откладывать в дальний ящик заделы по проведенной интеграционной работе, после "осовременивания" которой обоснованно говорить и об этапном – без забегания вперед – выходе на подписание программы.– Белорусская оппозиция неоднократно заявляла, что для урегулирования политического кризиса в Белоруссии необходимо посредничество международной коалиции, хотела бы видеть в числе ее участников и Россию. По мнению Москвы, текущая обстановка в Белоруссии требует ли некоего посредничества, в том числе РФ? Возможны ли контакты официальной Москвы с представителями оппозиции Белоруссии и в каком случае?– Диалог оппозиции с руководством республики, полагаю, это – внутриполитический вопрос независимой Беларуси. Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам, не тем, кто навязывает себя официальному Минску в этом качестве, а только авторитетным представителям белорусского народа.Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой схему, когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать "рекомендации" соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц.

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https://ria.ru/20210209/more-1596710929.html

https://ria.ru/20210126/torgovlya-1594645481.html

https://ria.ru/20210203/vzaimodeystvie-1595863853.html

https://ria.ru/20210208/poezd-1596584112.html

https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html

https://ria.ru/20210205/eaes-1596155027.html

https://ria.ru/20210121/vzaimodeystvie-1594149514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, дмитрий мезенцев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, интервью, интервью - авторы