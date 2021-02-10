В заксобрании Петербурга подтвердили слова Мельниковой об окладе
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнастасия Мельникова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, подтвердил ее слова, отметив, что кроме окладов существуют разные надбавки.
В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц.
"Тот, кто хочет получать миллионы, в депутаты не ходите. Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки: за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов… Ни у одного депутата нет оклада больше 100 тысяч", - сказал Макаров журналистам.
По его словам, существуют надбавки, с которыми получаемая Мельниковой сумма составляет в месяц порядка 130 тысяч рублей.
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Мельникова - российский политический деятель, депутат Заксобрания Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".