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В заксобрании Петербурга подтвердили слова Мельниковой об окладе
В заксобрании Петербурга подтвердили слова Мельниковой об окладе
Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, подтвердил ее слова, РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:30
2021-02-10T15:30
россия
вячеслав макаров
анастасия мельникова
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санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, подтвердил ее слова, отметив, что кроме окладов существуют разные надбавки.В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц.По его словам, существуют надбавки, с которыми получаемая Мельниковой сумма составляет в месяц порядка 130 тысяч рублей.Мельникова - российский политический деятель, депутат Заксобрания Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
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россия, вячеслав макаров, анастасия мельникова, нтв (телеканал), санкт-петербург, общество

В заксобрании Петербурга подтвердили слова Мельниковой об окладе

15:30 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнастасия Мельникова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Анастасия Мельникова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, подтвердил ее слова, отметив, что кроме окладов существуют разные надбавки.
В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц.

"Тот, кто хочет получать миллионы, в депутаты не ходите. Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки: за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов… Ни у одного депутата нет оклада больше 100 тысяч", - сказал Макаров журналистам.

По его словам, существуют надбавки, с которыми получаемая Мельниковой сумма составляет в месяц порядка 130 тысяч рублей.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 15:09
Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой
Мельникова - российский политический деятель, депутат Заксобрания Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
 
РоссияВячеслав МакаровАнастасия МельниковаНТВ (телеканал)Санкт-ПетербургОбщество
 
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