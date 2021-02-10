https://ria.ru/20210210/melnikova-1596841776.html

В заксобрании Петербурга подтвердили слова Мельниковой об окладе

В заксобрании Петербурга подтвердили слова Мельниковой об окладе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, подтвердил ее слова, РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:30

2021-02-10T15:30

2021-02-10T15:30

россия

вячеслав макаров

анастасия мельникова

нтв (телеканал)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, подтвердил ее слова, отметив, что кроме окладов существуют разные надбавки.В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц.По его словам, существуют надбавки, с которыми получаемая Мельниковой сумма составляет в месяц порядка 130 тысяч рублей.Мельникова - российский политический деятель, депутат Заксобрания Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".

https://ria.ru/20210209/milonov-1596684955.html

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россия, вячеслав макаров, анастасия мельникова, нтв (телеканал), санкт-петербург, общество