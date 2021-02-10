Мэрия Москвы отказала КПРФ и либертарианцам в проведении акций 23 февраля
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Московские власти отказали КПРФ и Либертарианской партии в проведении акций 23 февраля из-за коронавирусных ограничений.
В Коммунистической партии сообщили, что планировали шествие и митинг, "приуроченные к 103-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной Армии, за социализм и против политических репрессий". Как обещал лидер Геннадий Зюганов, участники будут соблюдать все меры безопасности.
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"Однако сегодня со стороны департамента региональной безопасности и противодействия коррупции поступил ответ, содержащий отказ в проведении акции. Как всегда, обосновывая отказ в предоставлении разрешения на проведение шествия и митинга, власти ссылались на "складывающуюся эпидемиологическую обстановку", — говорится в сообщении пресс-службы московского отделения партии.
В свою очередь, незарегистрированная Либертарианская партия России подавала в мэрию уведомление на проведение 23 февраля митинга численностью до пяти тысяч человек в поддержку Алексея Навального.
В пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сообщили, что не согласовали мероприятие "в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса".
В Либертарианской партии подтвердили получение отказа и уточнили, что митинг проводить не будут.
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