https://ria.ru/20210210/meeting-refusal-1596884604.html

Мэрия Москвы отказала КПРФ и либертарианцам в проведении акций 23 февраля

Мэрия Москвы отказала КПРФ и либертарианцам в проведении акций 23 февраля

Московские власти отказали КПРФ и Либертарианской партии в проведении акций 23 февраля из-за коронавирусных ограничений. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:45

2021-02-10T18:45

2021-02-10T18:45

россия

алексей навальный

геннадий зюганов

москва

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Московские власти отказали КПРФ и Либертарианской партии в проведении акций 23 февраля из-за коронавирусных ограничений.В Коммунистической партии сообщили, что планировали шествие и митинг, "приуроченные к 103-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной Армии, за социализм и против политических репрессий". Как обещал лидер Геннадий Зюганов, участники будут соблюдать все меры безопасности."Однако сегодня со стороны департамента региональной безопасности и противодействия коррупции поступил ответ, содержащий отказ в проведении акции. Как всегда, обосновывая отказ в предоставлении разрешения на проведение шествия и митинга, власти ссылались на "складывающуюся эпидемиологическую обстановку", — говорится в сообщении пресс-службы московского отделения партии.В свою очередь, незарегистрированная Либертарианская партия России подавала в мэрию уведомление на проведение 23 февраля митинга численностью до пяти тысяч человек в поддержку Алексея Навального.В пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сообщили, что не согласовали мероприятие "в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса".В Либертарианской партии подтвердили получение отказа и уточнили, что митинг проводить не будут.

https://ria.ru/20210209/petitsiya-1596729542.html

https://ria.ru/20210202/prepodavatelnitsa-1595599036.html

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россия, алексей навальный, геннадий зюганов, москва