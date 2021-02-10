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Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
В Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:52
2021-02-10T17:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
рамзан кадыров
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах.По его словам, отменить масочный режим решили после тщательного изучения эпидемиологической обстановки, которая "складывается благоприятным образом".Кроме того, снимаются и ограничения по передвижению через границы республики."Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний", — заверил Кадыров.Ранее обязательный масочный режим отменили в Удмуртии. В Кремле отметили, что власти субъектов реализуют свои особые полномочия, исходя из обстановки на местах.Эксперты считают, что все регионы смогут отказаться от обязательного ношения масок ближе к лету.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров

Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

15:52 10.02.2021 (обновлено: 17:28 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах.

"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", — написал в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, отменить масочный режим решили после тщательного изучения эпидемиологической обстановки, которая "складывается благоприятным образом".
Кроме того, снимаются и ограничения по передвижению через границы республики.
"Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний", — заверил Кадыров.
Ранее обязательный масочный режим отменили в Удмуртии. В Кремле отметили, что власти субъектов реализуют свои особые полномочия, исходя из обстановки на местах.
Эксперты считают, что все регионы смогут отказаться от обязательного ношения масок ближе к лету.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоРамзан Кадыров
 
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