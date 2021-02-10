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Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

В Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:52

2021-02-10T15:52

2021-02-10T17:28

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

рамзан кадыров

распространение коронавируса

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах.По его словам, отменить масочный режим решили после тщательного изучения эпидемиологической обстановки, которая "складывается благоприятным образом".Кроме того, снимаются и ограничения по передвижению через границы республики."Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний", — заверил Кадыров.Ранее обязательный масочный режим отменили в Удмуртии. В Кремле отметили, что власти субъектов реализуют свои особые полномочия, исходя из обстановки на местах.Эксперты считают, что все регионы смогут отказаться от обязательного ношения масок ближе к лету.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров