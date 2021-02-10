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Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне
Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне
Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:25
2021-02-10T13:10
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САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов."Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты", — сказал он журналистам."Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года", — добавил Баранов.В январе совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В декабре 2020 года из публикации генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в фейсбуке стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года. Ранее указом президента первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 году.Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в перспективную метановую российскую ракету "Амур-СПГ".
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россия, луна, космос - риа наука

Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

11:25 10.02.2021 (обновлено: 13:10 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.
"Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты", — сказал он журналистам.
"Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года", — добавил Баранов.
В январе совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
Растущая луна в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 02:40
История исследования Луны
В декабре 2020 года из публикации генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в фейсбуке стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года. Ранее указом президента первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 году.
Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в перспективную метановую российскую ракету "Амур-СПГ".
Ракетно-космический центр Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
11:11Хочу стать космонавтом
В РКЦ "Прогресс" объяснили задержку с разработкой ракеты "Амур-СПГ"
 
Хочу стать космонавтомРоссияЛунаКосмос - РИА Наука
 
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