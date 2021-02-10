https://ria.ru/20210210/luna-1596788839.html

Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:25

2021-02-10T11:25

2021-02-10T13:10

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САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов."Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты", — сказал он журналистам."Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года", — добавил Баранов.В январе совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В декабре 2020 года из публикации генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в фейсбуке стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года. Ранее указом президента первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 году.Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в перспективную метановую российскую ракету "Амур-СПГ".

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

https://ria.ru/20210210/raketa-1596785934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, космос - риа наука