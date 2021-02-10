https://ria.ru/20210210/livan-1596812995.html
Императорское православное общество может быть зарегистрировано в Ливане
Императорское православное общество может быть зарегистрировано в Ливане
Ливанские власти с интересом отнеслись к регистрации Императорского Православного Палестинского Общества в стране, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:23
2021-02-10T13:23
2021-02-10T13:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
ливан
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БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости. Ливанские власти с интересом отнеслись к регистрации Императорского Православного Палестинского Общества в стране, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков."Ливанские власти проявили искренний интерес к регистрации отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Память его деятельности до сих пор жива в Ливане, и мы готовы принять эстафету поколений", - сказал Рудаков.До 1917 года на территории Ливана находилось несколько десятков русских православных школ и 77 учебных заведений в соседней Сирии. Императорское православное палестинское общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Главная цель — содействие паломничеству в Святую Землю, а также научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество со странами библейского региона.
https://ria.ru/20200210/1564508511.html
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новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, ливан