https://ria.ru/20210210/rudakov-1596736636.html

Александр Рудаков: Россия обсудит участие в восстановлении порта Бейрута

Александр Рудаков: Россия обсудит участие в восстановлении порта Бейрута

Посол России в Бейруте Александр Рудаков рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли РФ помогать Ливану в борьбе с коронавирусом и поставлять этой стране... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:00

2021-02-10T13:00

2021-02-10T13:00

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Посол России в Бейруте Александр Рудаков рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли РФ помогать Ливану в борьбе с коронавирусом и поставлять этой стране вакцину от COVID-19, намерена ли российская сторона участвовать в восстановлении бейрутского порта и других стратегических объектов, пострадавших в прошлом году от мощного взрыва, и поделился видением Москвы нынешней непростой ситуации в Ливане.– Александр Николаевич, что российская сторона думает о нынешней ситуации в Ливане?– Я не столь давно заступил на должность посла России в Ливане, но за несколько месяцев пребывания здесь вижу, насколько интересна и самобытна эта страна. Земля Ливана – это и колыбель древнейшей финикийской цивилизации, и часть Святой земли для христиан, и страна, неразрывно связанная с мусульманским миром.Россия неизменно выступает за то, чтобы Ливан, переживший жесткую гражданскую войну, оставался домом для всех восемнадцати этноконфессиональных общин страны. На международных площадках, в двустороннем общении наша страна постоянно отстаивает принцип суверенитета и стабильности Ливана, выступает против вмешательства в ливанские дела.– Как вы считаете, что может помочь урегулированию кризиса в этой стране?– По нашему глубокому убеждению, решение всех вопросов ливанской жизни может отталкиваться от осознания необходимости взаимного уважения, стремления искать общие решения возникающих проблем. Только ливанский народ обладает правом определять свою судьбу и решать, как и куда ему двигаться дальше.– Экономический кризис в Ливане усугубился с пандемией коронавируса. Может ли Россия в той или иной степени поддержать ливанскую сферу здравоохранения?– Сейчас повседневная жизнь расколота на два этапа – до пандемии коронавируса и после. Мировая эпидемия затронула все стороны человеческого быта. Важно, что даже в этих непростых условиях не прерывалась нужная для российско-ливанских отношений работа по их дальнейшему поддержанию и развитию. Трудно всем, это не секрет. Тем не менее Россия ищет пути и возможности помочь. Первыми предложили Бейруту организовать поставки российских антикоронавирусных препаратов. – Когда можно ожидать "Спутник V" в Ливане? Поставки планируются по государственной линии или через частные компании?– Есть хорошее продвижение – принят соответствующий закон, правительство Ливана легализовало ввоз и использование вакцин, в том числе нашего отечественного "Спутника V". Надеемся, что результаты переговоров как по государственной линии, так и коммерческих структур позволят как можно быстрее помочь ливанцам в борьбе с COVID-19.– После взрыва в порту Бейрута Ливан нуждается в ресурсах и мощностях для его восстановления. Ряд стран уже предложил свое партнерство. Будет ли у России какая-то роль в данном процессе?– В ближайшее время планируем обсудить с ливанскими партнерами вопросы российского участия в восстановлении порта Бейрута и других перспективных инфраструктурных проектах. Продолжается реализация в Ливане соглашений с участием российских компаний НОВАТЭК и "Роснефть". Придаем большое значение – как только позволит ситуация – активизации работы Межправительственной комиссии и Российско-ливанского делового совета.Россия одной из первых оказала дружескому Ливану помощь после ужасного взрыва в морской гавани Бейрута. Российские спасатели и медики незамедлительно прибыли в ливанскую столицу, где был развернут аэромобильный госпиталь, передвижной пункт тестирования на коронавирус. Круглосуточно на месте аварии трудились сотрудники МЧС в надежде обнаружить и спасти выживших.– Как изменилась культурная, научная и общественная жизнь русскоговорящей диаспоры спустя год после начала пандемии коронавируса? Упал ли интерес к обучению в РФ или наоборот?– Не могу не отметить устойчивую тенденцию к росту популярности российского образования в Ливане. Да, коронавирус многие планы по образовательному, культурному, научному и духовному общению заставил отложить. Конечно же, не насовсем. Продолжим отбор студентов, открытие новых центров изучения русского языка и литературы. Отдельно хотелось бы отметить активность российской общины, соотечественников в Ливане. Представительство Россотрудничества в Бейруте в координации с посольством развивает связи с ливанскими вузами, организует онлайн-конференции, выставки, круглые столы и показы кинофильмов. Ливанские власти проявили искренний интерес к регистрации отделения Православного императорского палестинского общества. Память о его деятельности до сих пор жива в Ливане, и мы готовы принять эстафету поколений. Девятого мая, в светлый праздник Победы наш культурный центр в Бейруте вел прямую трансляцию виртуального шествия "Бессмертного полка" и поздравлений российского руководства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/livan-1595412528.html

https://ria.ru/20210205/sputnik-1596240705.html

https://ria.ru/20210122/vzryv-1594167873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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