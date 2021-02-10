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Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
Интерес детей к классической литературе нужно прививать не только через школьную программу, но и через социальные сети, включая TikTok, считает генеральный... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:31
2021-02-10T14:38
культура
tiktok
российская национальная библиотека
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Интерес детей к классической литературе нужно прививать не только через школьную программу, но и через социальные сети, включая TikTok, считает генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург) Владимир Гронский.По мнению Гронского, изучение классической литературы в рамках школьной программы не в полной мере позволяет вызвать у детей интерес к чтению. "В школьной программе, мне кажется, присутствует определенное насилие к чтению, а этого быть не должно", - отметил он.Глава РНБ добавил, что семья также играет большую роль в том, чтобы у ребенка появилась любовь к чтению.
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tiktok, российская национальная библиотека, санкт-петербург, общество

Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok

14:31 10.02.2021 (обновлено: 14:38 10.02.2021)
 
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / J_ilina
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Интерес детей к классической литературе нужно прививать не только через школьную программу, но и через социальные сети, включая TikTok, считает генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург) Владимир Гронский.

"Мне кажется – и это относится ко всей литературе XIX века – что нужно использовать не только обычные педагогические приемы, но и… активно работать в социальных сетях, потому что дети сейчас не смотрят телевизор… И здесь нужно задействовать все возможные инструменты, включая TikTok, хотя это кажется смешным. (Нужны) какие-то короткие сюжеты, которые вызывали бы интерес к тому или иному произведению писателя", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По мнению Гронского, изучение классической литературы в рамках школьной программы не в полной мере позволяет вызвать у детей интерес к чтению. "В школьной программе, мне кажется, присутствует определенное насилие к чтению, а этого быть не должно", - отметил он.
Глава РНБ добавил, что семья также играет большую роль в том, чтобы у ребенка появилась любовь к чтению.
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