https://ria.ru/20210210/literatura-1596826824.html

Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok

Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok

Интерес детей к классической литературе нужно прививать не только через школьную программу, но и через социальные сети, включая TikTok, считает генеральный... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:31

2021-02-10T14:31

2021-02-10T14:38

культура

tiktok

российская национальная библиотека

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Интерес детей к классической литературе нужно прививать не только через школьную программу, но и через социальные сети, включая TikTok, считает генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург) Владимир Гронский.По мнению Гронского, изучение классической литературы в рамках школьной программы не в полной мере позволяет вызвать у детей интерес к чтению. "В школьной программе, мне кажется, присутствует определенное насилие к чтению, а этого быть не должно", - отметил он.Глава РНБ добавил, что семья также играет большую роль в том, чтобы у ребенка появилась любовь к чтению.

https://sn.ria.ru/20200923/shkola-1577636879.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, российская национальная библиотека, санкт-петербург, общество